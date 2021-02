EN DIRECT - Le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca homologué par l'OMS

EN DIRECT

La France, dont les autorités tentent toujours d'éviter un troisième confinement, continue de surveiller la progression des variants du coronavirus qui frappent plus particulièrement dans le nord et l'est du pays, un an après le premier décès enregistré dans l'Hexagone. Dans le reste du monde, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a homologué le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca/Oxford, qui représente la grande majorité des millions de doses du dispositif Covax, destiné à assurer une distribution de vaccins aux pays pauvres.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants, suivez avec nous les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde :

Les informations à retenir : Le nombre de patients hospitalisés et en réanimation repart à la hausse en France

Des expérimentations vont être lancées à Paris et Marseille en vue de la reprise des concerts debouts

L'OMS a homologué le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca/Oxford

Pas de reconfinement ni de fermeture des écoles

Le pari du gouvernement d'éviter un reconfinement général du pays semble tenir jusqu'ici, mais les variants incitent à "une vigilance armée", a résumé lundi Didier Pittet, infectiologue aux Hôpitaux universitaires de Genève, président de la Mission indépendante d'évaluation de la gestion de l'épidémie de Covid-19 en France.

Pour ce spécialiste, la situation du pays s'apparente à "un sursis lié à la présence de ces variants", et il ne faut pas exclure des "mesures locales qui peuvent être le confinement, par quartier, ville, région". Mais alors que la majorité des élèves du pays sont désormais en vacances d'hiver, les autorités ont choisi de temporiser sur ce dernier point : pas de reconfinement local ni de fermeture d'écoles dans la région de Dunkerque (Nord) ou en Moselle (est), régions qui font partie de la dernière des trois zones scolaires pas encore en vacances d'hiver.

Un possible élargissement de la vaccination à l'ensemble de la population cet été

À la date du 15 février, 3.014.457 injections de vaccins ont été réalisées, dont 720.249 portaient sur une 2e dose, depuis le début de la campagne de vaccination, à la toute fin décembre. Le "monsieur vaccin" du gouvernement, Alain Fischer, a rappelé lundi que "la priorité est de vacciner les personnes à risque", ce qui "représente 17 à 20 millions de personnes avant l'été". Puis, si les livraisons de vaccin se déroulent comme prévu, il sera possible de "vacciner de façon très très importante le reste de la population cet été".

À plus brève échéance, le vaccin AstraZeneca, à la manipulation moins contraignante et déjà utilisé pour les soignants, "permettra d'amplifier la vaccination" à partir de fin février, quand il doit arriver chez les médecins de ville et les pharmaciens. Mais la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) évoque un possible "retard au démarrage" dans cette accélération. En cause, selon la fédération, une procédure imposée tardivement par le ministère de la Santé. Ouvert lundi matin, le portail d'inscription des médecins volontaires avait été utilisé par environ 2.000 pharmacies à midi, a-t-il précisé. Mais pour distribuer les 700.000 doses attendues cette semaine, il faudra enregistrer 70.000 médecins d'ici à mercredi 23 heures.

Hausse du nombre de patients à l'hôpital et en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés, ainsi que celui des patients en service de réanimation, est en hausse, et se maintient donc à un niveau élevé, selon les chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires. Les hôpitaux accueillaient 26.478 malades du Covid-19, dont 1.431 arrivés ces dernières 24 heures. Dimanche, ils étaient 26.401, dont 651 nouvelles hospitalisations.

Concernant les services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, ils comptaient 3.371 patients, dont 306 arrivés depuis la veille. Dimanche, ils étaient 3.299 en réanimation (dont 113 entrées). Sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont enregistré 9.475 nouvelles hospitalisations au total, et les services de réanimation 1.723 (contre 9.921 hospitalisations et 1.763 entrées en réa sur les sept jours achevés dimanche).

4.376 nouvelles personnes ont été testées positives au virus, mais les chiffres donnés le lundi sur cet indicateur sont moins pertinents que le reste de la semaine car beaucoup de laboratoires sont fermés le dimanche. Le taux de positivité (pourcentage de personnes testées positives sur l'ensemble des personnes testées) était de 5,9%, contre 6% dimanche et 6,4% il y a sept jours.

L'épidémie a causé la mort de 413 personnes sur les dernières 24 heures, portant le bilan total des décès en France à 82.226 (dont 58.227 à l'hôpital). Le premier décès dans l'Hexagone rattaché officiellement à l'épidémie était survenu il y a un an, le 15 février 2020. Il s'agissait d'un touriste chinois âgé de 80 ans, décédé à l'hôpital parisien Bichat et originaire de la province du Hubei, où les premiers cas d'un nouveau coronavirus encore mal connu étaient apparus quelques semaines auparavant.

Bachelot annonce des "expérimentations" pour des concerts debout

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé lundi soir des "expérimentations" en mars et avril, à Marseille et Paris, pour des concerts "debout" afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie de Covid-19. "Je suis très optimiste pour les festivals assis (...). Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué, c'est pour cela que je mène des expérimentations et ces expérimentations sont destinées à bien tester ce qui se passe", a déclaré Roselyne Bachelot sur la chaîne LCI.

"Sous réserve d'une situation sanitaire catastrophique" et si les protocoles sont validés, deux concerts test auront lieu "dans la deuxième quinzaine de mars", avec un millier de personnes, dans la salle de spectacle du Dôme à Marseille, "assis avec la possibilité de se lever".

Une expérimentation menée avec l'Inserm, établissement public dédié à la santé et à la recherche. Toutes les personnes seront testées avant le concert, et les cas positifs "ne seront pas filtrés parce qu'il faut se mettre en situation où il y aura un brassage". Des tests seront également réalisés après l'évènement, pour constater ce que cela a donné au niveau des contaminations. À Paris, 5.000 personnes participeront à une expérimentation dans la grande salle Accor Arena avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), "un concert en jauge debout", avec "un groupe test" à côté de ces 5.000 personnes, a précisé la ministre.

Roselyne Bachelot a également annoncé la tenue d'un colloque scientifique européen, prévu à Marseille le 8 avril, où les différentes expérimentations seront "confrontées" et étudiées "pour bâtir "un modèle résiliant" pour le monde du spectacle.

Orly ferme son terminal 4

Victime de la fermeture des frontières françaises hors de l'Union européenne et d'un effondrement du trafic aérien en pleine pandémie de Covid-19, l'aéroport d'Orly a fermé son terminal 4 lundi, jusqu'à nouvel ordre. Les compagnies aériennes qui y opéraient seront réorientées sur les deux terminaux d'Orly qui restent partiellement ouverts (2 et 3). La date de réouverture n'est pour le moment pas connue.

Le terminal 4 avait déjà été bouclé entre novembre et décembre, en pleine deuxième vague de Covid-19 en France. Le terminal 1 reste complètement fermé. La raison invoquée à cette clôture est la fermeture des frontières françaises alors que depuis le 31 janvier l'Hexagone a bouclé ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne et aux territoires ultramarins, "sauf motif impérieux".

L'OMS homologue le vaccin AstraZeneca

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a homologué d'urgence le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca/Oxford, une décision qui va permettre au dispositif Covax, mis en place pour assurer un accès équitable au vaccin, d'en commencer la distribution. Ce vaccin représente l'immense majorité des 337,2 millions de doses que Covax entend distribuer au premier semestre essentiellement à des pays pauvres.

À ce jour, plus de 177,6 millions de doses de vaccins antiCovid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé lundi par l'AFP à partir de sources officielles. Pour l'heure, plus de neuf doses sur dix ont été injectées dans des pays à revenu "élevé" ou "intermédiaire de la tranche supérieure" au sens de la Banque mondiale.

Parmi les pays moins fortunés, le Zimbabwe a reçu lundi un premier lot de 200.000 doses du vaccin développé par Sinopharm, offertes par la Chine. La Jordanie a quant à elle inauguré le premier centre de vaccination au monde ouvert dans un camp de réfugiés.

Angleterre : vers un déconfinement "prudent"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui va dévoiler lundi prochain sa feuille de route pour une levée des restrictions en Angleterre, plaide pour un déconfinement "irréversible mais prudent", fort de l'objectif atteint d'administrer avant la mi-février des premières doses à 15 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans tout le Royaume-Uni.

L'Angleterre a par ailleurs inauguré la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les résidents en provenance de pays classés à risque, une mesure destinée à éviter l'importation de variants plus résistants aux vaccins actuels. L'Allemagne, qui a fermé en partie ses frontières avec la République tchèque et l'Autriche dans le même but, a laissé entendre qu'elle pourrait prochainement faire de même avec la France.

Auckland confinée pour trois jours

Les deux millions d'habitants d'Auckland, la plus grande ville néo-zélandaise, ont entamé lundi un confinement de trois jours, une mesure draconienne pour tenter de contenir un premier foyer d'infection au variant britannique, après la découverte de trois cas au sein d'une même famille. Les écoles sont fermées et seules les entreprises jugées "essentielles" fonctionnent.

Plus de 2,4 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.400.543 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Après les Etats-Unis (486.314 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (239.773), le Mexique (174.207), l'Inde (155.732) et le Royaume-Uni (117.166).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.