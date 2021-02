Rugby : le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, positif au Covid-19

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a été "diagnostiqué positif à la Covid-19", a annoncé mardi la Fédération française de rugby. Une série de tests, effectués lundi, avait en effet révélé deux cas positifs au sein de l'encadrement technique des Bleus, dont le sélectionneur. Initialement présenté comme "un cas suspicieux et non avéré", Fabien Galthié a été retesté dans la journée et est donc positif à la Covid-19.

L'ensemble de la sélection à nouveau testé mercredi

Joueurs et encadrement, réunis au Centre national du rugby (CNR) de Marcoussis, ont été placés à l'isolement et "les interactions sont limitées au maximum", précise la Fédération.

"Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les deux membres de l'encadrement, dont l'isolement a débuté lundi soir, continueront de s'isoler pendant sept jours", précise la FFR. "Leurs activités continueront d'être assurées à distance. À ce jour aucun symptôme n'a été constaté", ajoute l'instance. L'ensemble de la sélection sera retesté mercredi matin au CNR.

Les joueurs libérés pour quelques jours

Les 31 joueurs, ainsi que le staff, est réuni à Marcoussis depuis lundi, au retour de Dublin, où le XV de France s'est imposé pour la première fois depuis 2011, dimanche (15-13). Ils doivent être libérés jeudi pour une coupure de quatre jours, avec ordre de limiter les interactions avec l'extérieur.

"C'est primordial et hyper important aussi de pouvoir couper et se ressourcer à la maison. Ça va nous faire du bien de revoir nos proches. On va pouvoir recharger les batteries", avait justifié dimanche le centre Arthur Vincent.

Le staff de l'équipe de France doit annoncer mercredi soir la liste des 31 joueurs pour préparer le match face à l'Ecosse, le 28 février, au Stade de France, pour le compte de la 3e journée du Tournoi des six nations.