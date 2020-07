EN DIRECT - Coronavirus : en France, inquiétudes face à une deuxième vague, nombre record de contaminations aux Etats-Unis

EN DIRECT

En France, où le seuil des 30.000 décès liés au coronavirus a été franchi en fin de semaine, les appels au respect des gestes barrières et au port du masque se multiplient. Car si le nombre de malades en réanimation continue de baisser, le taux de reproduction de l’épidémie est repassé au-dessus de 1, ce qui signifie qu’un malade contamine en moyenne plus d’une personne. Une visite du Premier ministre, Jean Castex, est attendue dimanche en Guyane, territoire particulièrement touché par l’épidémie.

Les informations à retenir La France a franchi vendredi le cap des 30.000 décès

Le Premier ministre Jean Castex est en visite dimanche en Guyane, région très touchée par le Covid-19

Avec 65.500 cas supplémentaires recensés en 24 heures, les Etats-Unis enregistrent un nouveau record du nombre de contaminations

L'épidémie hors de contrôle en Guyane

Jean Castex doit arriver dimanche en Guyane, pour une visite express d'une journée. Le Premier ministre sera accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran et du ministre de l'Outre-Mer Sébastien Lecornu. En Guyane, l'épidémie semble toujours hors de contrôle, en raison notamment d’une frontière perméable avec le Brésil, l’un des pays les plus touchés par la maladie. 5.704 cas de contamination ont été confirmés, dont 131 hospitalisations et 26 patients en réanimation, et 23 décès ont été enregistrés, pour une population officielle de 300.000 habitants.

Les trois hôpitaux guyanais donnent des signes de saturation, alors que le pic épidémique est attendu d’ici la fin du mois de juillet. "Nous demandons un dépistage massif de la population, nous demandons des lits supplémentaires en réanimation, des masques FFP2 que nos soignants hospitaliers n’ont même pas", a alerté David Riché, le président de l’Association des maires de ce territoire d'Amérique du Sud, dimanche matin au micro d'Europe 1.

Un appel au port du masque en France

La France comptait vendredi 30.004 décès officiellement enregistrés à cause du Covid-19. Toutefois, le nombre de malades atteints d'une forme grave en réanimation est passé sous la barre des 500, à 496 précise la Direction générale de la Santé. Alors que le taux de reproduction de l’épidémie est repassé au-dessus de 1, et face au risque d’une seconde vague, 14 médecins de renom, dont Jimmy Mohamed, médecin généraliste et chroniqueur sur Europe 1, ont réclamé dans une tribune publiée par le Parisien"le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos" en France pour éviter que l'épidémie ne reparte, constatant un relâchement dans le respect des gestes barrières.

En France métropolitaine, c’est en Mayenne que la situation est jugée la plus préoccupante : le nombre de personnes infectées par le coronavirus a été multiplié par quatre en deux semaines. Le département, qui compte au moins six clusters identifiés, a été déclaré "en situation de vulnérabilité" vendredi par Santé publique France, tout comme Mayotte et la Guyane.

Des tests rapides disponibles en pharmacie

Les pharmacies sont autorisées depuis samedi à réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) qui permettent de savoir, en quelques minutes, si un individu a fabriqué des anticorps contre le nouveau coronavirus, selon un arrêté publié au Journal officiel. Les tests sérologiques TROD consistent à prélever une goutte de sang en piquant la peau, généralement au bout du doigt, puis à la mettre en contact avec un réactif. Le résultat apparaît en quelques minutes. Toutefois, un résultat positif doit être confirmé en laboratoire par une prise de sang.

> LIRE AUSSI - Coronavirus : les laboratoires de dépistage au bord de la saturation

Une soirée pour remercier les soignants

Selon des informations d'Europe 1, le ministère de la Santé Olivier Véran organise une soirée le 13 juillet au Grand Palais pour remercier les personnels de santé mobilisés lors de l’épidémie. Entre 800 et 1.000 personnes ont répondu à l'invitation du ministre. La soirée se tiendra "dans le respect des distanciations sociales et des gestes barrières", tient à préciser l’entourage du ministre. Tous les détails dans notre article.

Aux Etats-Unis, Trump apparaît masqué pour la première fois

Samedi, jour où les Etats-Unis ont enregistré un nouveau record de contaminations, Donald Trump est apparu pour la première fois en public avec un masque de protection. Cette première apparition lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington a une forte valeur symbolique au moment où l'épidémie est en pleine expansion dans le pays, en particulier dans des Etats du sud comme la Floride ou le Texas. Depuis le début de la pandémie, Donald Trump avait évité de se montrer en public avec un masque, alors même que le port de cette protection est recommandé par les autorités sanitaires américaines. Il avait ainsi contribué à faire de cette question un enjeu de controverse politique, car le refus de porter le masque est vu dans une partie de la société américaine comme une affirmation de la liberté individuelle du citoyen face aux autorités fédérales et internationales.

La pandémie progresse toujours en Amérique latine

Le Brésil reste le plus affecté par le virus dans le sous-continent et le deuxième dans le monde, comptabilisant le plus de nouveaux décès en 24 heures, soit 1.214. Le bilan officiel brésilien à la date de samedi était de 1.839.850 cas confirmés de contamination et 71.469 décès.

Au Chili, le bilan a dépassé les 11.000 morts. Le Pérou, également très touché par la pandémie, comptait samedi 322.710 cas de contamination et 11.682 décès, selon le ministère péruvien de la Santé. La Colombie a dépassé samedi le seuil des 5.000 décès, selon un bilan officiel.

Plus de 561.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 561.551 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 12.580.980 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 134.729 décès pour 3.242.073 cas. Suivent le Brésil avec 70.398 morts, le Royaume-Uni (44.798), l'Italie (34.945) et le Mexique (34.191).