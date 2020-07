"Masqué mais en liberté" : un hashtag pour le port du masque dans les lieux publics clos

INTERVIEW

"Ce n'est qu'un petit effort pour éviter le pire ensuite." Antoine Pelissolo, professeur en psychiatrie au CHU Créteil, est l'un des quatorze médecins signataires d'une tribune publiée dimanche dans les colonnes du Parisien, réclamant que le port du masque soit rendu obligatoire dans les lieux publics clos. "Les gens pensent de moins en moins à l'épidémie mais sur le terrain, on constate que les consultations augmentent", avertit-il.

"Masqué mais en liberté"

Pour encourager, dit-il, une "prise de conscience collective", les médecins signataires de la tribune ont lancé un hashtag : "masqué mais en liberté". "Autant se protéger tout de suite avec un masque plutôt que de devoir repasser par une période de contamination et de restriction des libertés", appuie Antoine Pelissolo, qui ajoute : "On peut garder l'insouciance de l'été à condition de respecter ce geste barrière."

Co-signataire de la tribune, le chroniqueur santé d'Europe 1 Jimmy Mohamed expliquait un peu plus tôt à l'antenne, "on sait que le virus est très contagieux dans les espaces fermés, là justement où il y a eu un certain relâchement : chez le boucher où vous allez chercher votre viande, dans les salles de cinéma, au musée." Les médecins appellent à agir en amont, avant qu'une éventuelle deuxième vague ne devienne incontrôlable.