Coronavirus : en Guyane, Castex réaffirme le "total engagement de la République" face à l'épidémie

À nos concitoyens guyanais : je sais votre inquiétude face à la progression de l’épidémie. Avec @JeanCastex et @SebLecornu, nous tenons à vous assurer du soutien plein et entier de l’État. Tous les matériels et renforts humains continuent d’être acheminés pour enrayer l’épidémie.