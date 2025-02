Week-end à Carry le rouet pour les oursinades de février / Comment réaliser un cheese nan

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Vanessa, on file sur la côte bleue ce dimanche

À une trentaine de km de Marseille, à Carry-le-Rouet qui vous le savez peut-être vit au rythme des oursinades les trois premiers dimanches de février. Alors d’où vient cette tradition des oursinades chaque février. L’histoire commence il y a plus de 60 ans quand les pécheurs de Carry-le-Rouet remercient le maire, Jean-Baptiste Grimaldi, d’avoir redonné vie à leur port dans les années 50, pas mal endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, en lui offrant son poids en Oursins. Je resterai discrète sur son poids, pas loin de celui d’Olivier. Ça fait rêver. Et c’est comme ça que le maire lance les oursinades en 1960 pour créer de l’animation en plein hiver. C’est devenu une véritable institution. Dès 10h du matin, le port se recouvrent de tables, de bancs. Les écailleurs, eux, vous vendent leurs oursins, leurs coquillages et vous, vous n’avez plus qu’à vous attabler pour les déguster. Dans la bonne humeur. C’est familial et folklorique, il y a des animations et puis un petit marché artisanal.

Il ressemble à quoi le port de Carry-le-Rouet ?

Un petit port à l’abri dans une calanque. Loin de tout. Ce qui plaisait justement à Fernandel. Fernandel, l’ambassadeur du sud de la France, de Marseille mais aussi de Carry-le-Rouet ? C’était le port d’attache de son bateau le Camera. Bateau qui a été restauré et que vous pouvez admirer depuis la fin de l’année sur la place du port. Sa maison, elle, vous pouvez l’apercevoir à l’entrée du port. Il y restait trois mois chaque été avec sa famille. Idéale cette maison, il n’avait qu’à descendre les escaliers pour s’allonger sur le sable, les doigts de pied en éventail, allongé. Sable de la plage Fernandel, désormais. Et c’est de cette plage que part le sentier du lézard. Une randonnée familiale. C’est une portion du GR51 qui relie Marseille à Martigues. Et après cette randonnée, je vous conseille de poser vos valises à la Tuilière, un bel hôtel trois étoiles en face des calanques : 105 euros la chambre double. Et n’hésitez à venir à Carry-le-Rouet depuis Marseille en empruntant le petit train bleu qui longe la côte.

Fiche Pratique Les Oursinades de Carry-le-Rouet : www.otcarrylerouet.fr Hôtel la Tuilière : https://hotel-latuiliere.com

Le Cheese naan

Le naan est le pain traditionnel sans levain que l’on trouve depuis des siècles dans de nombreux pays du monde (Asie centrale et du Sud-Est). En Inde, il s’agit d’un pain de farine de blé cuit dans un four tandoor (four en terre cuite).

Le "cheese naan", littéralement "naan au fromage" est une invention bien plus récente, puisqu’elle date de 1976. Il aurait été créé à Paris par la famille Gupta, originaire de Bombay et qui tenait un des premiers restaurants indiens de Paris, Indra.

Une autre histoire attribue sa création à un certain monsieur André Risser qui, après avoir longtemps vécu à Londres a ouvert à Paris en 1967 l’un des premiers restaurants indiens de la capitale : l’Annapurna. Afin d’apporter une touche française à la cuisine, il aurait eu l’idée de garnir un naan de fromage…

Depuis la recette a pratiquement fait le tour du monde et on en consomme partout, même en Inde !