Paris à Solex électrique : le French Way & Les aubergines

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On se balade à Paris..

En mode Nostalgie. On enfourche un 2 roues mythique des années 50/70. Une star ! Star du film « Mon oncle » 1+de Tati, star de stars comme BB, Gainsbourg, mais aussi celle des ouvriers et des étudiants ! Un symbole populaire.

Celui de la liberté, des 30 glorieuses et du made in France. Avant qu’il disparaisse progressivement je parle évidemment du Solex ?!! Alors sur les 7 millions d’exemplaires vendus, il doit en rester 10 % qui trainent au fin fond de nos garages.

Et bien certains de ses solex ont été remis en état, électrifiés. Plus écologique, moins bruyant et plus stable ! la batterie à l’arrière fait contre-poids.

Et c’est à French way qu’on doit cette résurrection dans les rues de Paris.

Comment ca se passe, on les loue ?

Mieux, le french Way organise des tours guidés en solex. Ca donne un charme vintage a une sortie culturelle. Ils ont monté 2 parcours : le Paris pense, sur la Rive gauche pour une découverte intellectuelle, artistique politique puisqu’on va du côté du quartier latin, du Panthéon, de l’Assemblée nationale, l’Académie française…et le Paris dépense, sur la Rive droite : du côté des grands magasins, de la place Vendôme, de place de la Bourse !

Et là j’ai découvert avec Frederic le guide historique, ultra calé sur l’Histoire, un monument insolite, Accolée à la bourse du commerce il y a une colonne.

La colonne Catherine de Médicis. Qui est un vestige de son palais : l’Hôtel de la Reine.

C’était la tour astronomique et astrologique en haut de laquelle ses mages observaient le ciel pour lui établir des prédictions politiques… ca fait 50 ans que je vis a paris, que je m’intéresse au patrimoine et bien j’étais passée a côté. Double raison de participer a ses visites culturelles et insolites en solex

Fiche Pratique :

Le French way : Balades culturelles en solex a Paris https://lefrenchway.com/

L’aubergine

Ce fruit est originaire d’Inde du Sud où il est cultivé depuis 4000 ans.

À l’origine et durant des millénaires, il demeure blanc (on le nomme d’ailleurs "eggplant" en Angleterre).

À partir du 18e siècle, une variété hybride de couleur violette et surtout plus résistante prend le dessus.

La texture de l’aubergine peut rappeler celle de la viande

On ne la consomme pas cru, elle est toxique

L’aubergine est un éponge, le truc consiste à la précuire à la vapeur pour ne pas qu’elle se gorge d’huile.

Deux idées rapides :

Caviar d’aubergine

- 2 aubergines

- 1/2 jus de citron

- Sel / poivre

- 10 cl d’huile d’olive

Passer les aubergines entières sous le grill du four en les retournant régulièrement, la peau doit brûler (40’) / récupérer la chair, l’écraser à la fourchette avec le jus de citron et l’huile d’olives / assaisonner

Aubergines croustillantes

Tailler de grandes tranches épaisses et les saler (laisser reposer 10 min pour libérer un peu d’eau) / les passer dans un œuf battu oui dans une chapelure constituée pour moitié de farine et de parmesan râpé / les frire dans une poêle bien chaude / servir avec un coulis de tomates.