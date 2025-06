Les journées européennes de l’archéologie : Le chantier des fouilles de l’Hôtel-Dieu de Blois / La rhubarbe

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !



On part à Blois

Avec pour seul objectif : vous donnez envie de devenir archéologue. On part fouiller ce matin ! Ce we c’est les Journées européennes de l’archéologie-Des centaines de chantiers de fouilles exceptionnellement ouverts. C’est le cas de l’Hôtel-Dieu de Blois, qui date du 19 eme. Qui est réhabilité en logements. Et que j’ai choisi parce que l’inrap a fait des découvertes exceptionnelles. Un site Très riche ! Vous allez remonter plus loin que vous le pensez : à l’époque gallo-romaine, grâce à la découverte dans les jardins entre autres d’un 1 dé romain. Au haut Moyen âge. Cad au 6 -ème siècle : les archéologues ont découvert dans le cloitre de sarcophages mérovingiens. Ce qui sous-entend qu’on était a priori sur une nécropole. Et le Moyen âge : l’Hôtel Dieu a été bâti sur un ancien monastère bénédictin du 10 eme. Et contre toute attente il était intégré à Blois. Une des fortifications de la ville passait sur le Monastère au 14 eme. Vous verrez le chemin de garde. Encore plus rare on a retrouvé dans l’aile médiévale : des peintures murales, des décors sculptés -Ca tranche avec les lieux de stockage le cellier et le grenier -Ce qui laisse supposer que l’on y recevait aussi des personnalités importantes. Un monastère ouvert sur la vie blésienne. Une archéologie au service de l’Histoire

Et donc les portes ouvertes se déroulent comment ce we ?

Vous allez emprunter le parcours dont je vous ai parlé : l’Hôtel Dieu, dans lequel vous avez pouvoir pénétrer pour la 1ère fois, les jardins, le cloitre jusqu’à la muraille médiévale. Vous allez échanger avec des archéologues et même des céramologues qui ont préparé des ateliers de démonstration. L’étude des céramiques est l’un des marqueurs le plus fiable pour identifier une strate. Et pour dormir , pas un monastère mais un ancien couvent : La demeure des cordeliers.

Fiche Pratique :

JEA 2025 Hôtel Dieu de Blois : https://journees-archeologie.eu/c-2025/Programme/fiche-initiative/21948/Chantier-en-cours-de-fouille-Inrap-de-l-Hotel-Dieu-de-Blois

Chambres d’Hôtes : La demeure des Cordeliers : https://www.demeuredescordeliers.fr/fr

RHUBARBE

La rhubarbe qui nous vient d’Asie est consommée chez nous depuis la fin du 18e siècle.Elle se cultive facilement (il faut l’arroser). C’est une plante herbacée vivace bien connue pour son acidité. On ne consomme que les tiges : les feuilles sont toxiques. Saison : avril à juillet

Elle comporte une cinquantaine de variétés.

Aujourd’hui, elle est très largement associée au dessert, mais durant longtemps, on l’a considérée comme un légume.

Il faut l’éplucher pour enlever les fibres et la rendre plus tendre

Pour la choisir : plus elle est rosée, rouge, elle est mûre, mais aussi acide / bien ferme

Recette facile : une compote rhubarbe / framboises

Éplucher et couper la rhubarbe, la faire fondre dans une casserole avec une noix de beurre, un peu de sucre brun, un trait d’eau / ajouter des framboises et laisser cuire environ 30 min.

Recette salée : magret de canard à la rhubarbe

Cuire les magrets en commençant côté peau / Récupérer de la graisse et faire cuire la rhubarbe épluchée et taillée et morceaux / ajouter un peu de miel et du poivre.