Europe 1 Matin week-end - 6h-9h - 09/02/2025

Week-end à Carry-le-Rouet pour les oursinades de février / Comment réaliser un cheese nan

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !