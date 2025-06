Bordeaux fête le vin /Le merveilleux

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On part à Bordeaux

Pour l’incontournable rendez-vous des amateurs de vin- à consommer avec modération évidemment- Bordeaux fête le vin. La fête commence jeudi prochain. Pour ce millésime 2025, le Pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux, propose toujours des ateliers dégustations ludiques interactifs comme les indétrônables Loto des arômes ou le casino du vin. Simple : 1 tapis de jeu, des jetons 1 verre, 1 cuvée mystère et les paris sont ouverts ! Mais aussi des nouveautés. une battle d’AOP : 2 équipes s’affrontent pour découvrir l’AOP du vin mystère qu’on déguste a l’aveugle. Olivier évidemment vous êtes avec moi ! Et 2 nouveaux ateliers accords mets/vins autour de la cuisine du monde ou autour du chocolat.

A regarder votre sourire, coté nouveauté, il doit y avoir aussi de la culture ..

Sur fond d’oenotourisme ! Chaque pass dégustation inclut une visite de château, sur la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes. Mon préféré de loin : Le château de Malle. Il a ouvert récemment ses portes au public grâce à un jeune couple de passionné. Clémence et Luc Planty. Lui vient d’une lignée de viticulteurs depuis 1641 : un domaine entièrement classé des vignobles à la bâtisse. Unique. Grand cru classé de1855 - date du classement des vins impérial, Monument historique, et jardins remarquables. Les parterres de broderies sont inspirés des célèbres réalisations de Lenôtre. Ils ont été récompensés par la Fondation du Patrimoine. Et oui, on n’est pas chez n’importe qui car un des ancêtres Malle était conseiller de louis XIV. Il a voulu faire de sa demeure un château d’apparat, de plaisance et de plaisirs Toujours le cas : la programmation culturelle est riche. Par exemple, rendez-vous le 3 juillet pour un concert exceptionnel de musique classique et après on dort au château d’Arche à partir de 120 euros.

Fiche Pratique :

Bordeaux fête le vin 19/22 juin 2025 : https://www.bordeaux-fete-le-vin.com/

La Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes : Pass dégustation + visite de château (50 châteaux au choix jusqu’au 31 aout 2025 ) 2025) https://www.bordeaux-graves-sauternes.com/fr/bfv

Château de Malle : www.chateaudemalle.com

MERVEILLEUX

Rendu populaire grâce à une célèbre chaîne qui lui est dédié, le merveilleux est un dessert bien connu dans le Nord et en Belgique. C’était le grand classique du repas de famille. Il a été créé en hommage aux Merveilleuses, des femmes de la fin du 18e siècle qui avaient un goût prononcé pour le « clinquant » (robes, perruques, bijoux). Il se compose de trois ingrédients : meringue sèche, crème montée et copeaux de chocolat.

Meringues :

- 4 blancs d’œufs

- 100 gr de sucre glace

- 100 gr de sucre fin

Crème montée

- 200 gr de crème liquide

- 30 gr de sucre

- 1 gousse de vanille

Enrobage

- 100 gr de chocolat en copeaux

Monter les blancs et ajouter le sucre / former des disques de meringue sur une feuille de papier cuisson et cuire 2 heures à 100° / monter la crème bien froide avec les grains de vanille et le sucre / râper le chocolat / former les merveilleux en enrobant les meringues avec de la crème et saupoudrer généreusement de chocolat.