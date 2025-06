Chambre (très) insolite sur la côte de Granit de Rose : Anthenea et La panna cotta

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Direction les Côtes d’Armor

Je vous emmène dormir sur Anthenea. L’un de vous a-t-il fait du grec ? ça veut dire "Etoile de mer" en grec. Vous êtes en train de vous dire "qu’est-ce qu’elle est encore allée nous chercher…" Et bien un hébergement totalement insolite, qui sort tout droit de la tête des propriétaires, grands fans de James Bond, en particulier de "L’espion qui m’aimait" : on a tous en mémoire Atlantis la villa sous-marine en forme de pieuvre capable de flotter et de se déplacer sous la mer. Et bien avec Anthenea on n’en est pas très loin…une capsule futuriste !

C’est-à-dire ?

C’est une très belle suite hôtelière de 50 M2, flottante, très design, blanche. Sous son dôme blanc, y a un rooftop avec solarium, tout rond ! Elle est là son originalité : elle est toute ronde. Comme une étoile de mer. Le lit est rond, la baignoire, le sofa aussi… face à une baie vitrée sous-marine arrondie. Vous êtes sous l’eau. Face à un écran géant ! Mieux que la Télévision. C’est hypnotisant : en ce moment vous voyez vivre un petit monde d’algues dans lequel viennent se cacher des bébés poissons, crevettes, vous voyez défiler de gros mulets même si ce ne sont pas de beaux poissons, c’est tt de même impressionnant. En revanche il y a aussi des bars, plus majestueux.

Mais elle bouge cette ile flottante ?

Non vous êtes amarrée au bout d’un long ponton. A l’extrémité du port de Perros-Guirec, Vous êtes face a la baie sauvage de Louannec. Vous avez vue sur les 7 iles. Que pouvez et devez d’ailleurs rejoindre en bateau pour aller voir les phoques. Les départs se font de Perros Guirec. Et autre incontournable : monter en haut du phare de Ploumanac’h’…merveilleux pour sa vue sur la côte de granit rose et ses gros rochers

A partir de 250 euros.

AUBERGINE ET PANNA COTTA

L’aubergine

Ce fruit est originaire d’Inde du Sud où il est cultivé depuis 4000 ans.

À l’origine et durant des millénaires, il demeure blanc (on le nomme d’ailleurs eggplant en Angleterre).

À partir du 18e siècle, une variété hybride de couleur violette et surtout plus résistante prend le dessus.

La texture de l’aubergine peut rappeler celle de la viande

On ne la consomme pas cru, elle est toxique

L’aubergine est un éponge, le truc consiste à la précuire à la vapeur pour ne pas qu’elle se gorge d’huile.

Deux idées rapides :

Caviar d’aubergine

- 2 aubergines

- 1/2 jus de citron

- Sel / poivre

- 10 cl d’huile d’olive

Passer les aubergines entières sous le grill du four en les retournant régulièrement, la peau doit brûler (40’) / récupérer la chair, l’écraser à la fourchette avec le jus de citron et l’huile d’olives / assaisonner

Aubergines croustillantes

Tailler de grandes tranches épaisses et les saler (laisser reposer 10 min pour libérer un peu d’eau) / les passer dans un œuf battu oui dans une chapelure constituée pour moitié de farine et de parmesan râpé / les frire dans une poêle bien chaude / servir avec un coulis de tomates.

LA PANNA COTTA

Cette préparation nous vient du Piémont, région productrice de lait dans le Nord de l’Italie.

La recette daterait du 19e siècle, mais il existe peu d’informations sur son créateur…

Il n’empêche que c’est un merveilleux dessert estival qui met à merveille en valeur les fruits d’été / mon choix ? les framboises !

- 20 cl de crème liquide

- 25 cl de lait

- 1 gousse de vanille

- 1 c à s de sucre

- 3 feuilles de gélatine ou 2 c à c d’agar

Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau / faire chauffer doucement (sans faire bouillir) les autres ingrédients / ajouter la gélatine ou l’agar agar et laisser prendre au frais.

Évidemment, avec un coulis de fruit rouge, c’est top. Une variante ? Une version salée (on enlève le sucre et la vanille que l’on remplace par su sel et du poivre). On ajoute des dés de tomates assaisonnées avec de l’huile d’olives et on verse un coulis de basilic ou du pesto