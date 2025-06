Saison «Cézanne 2025» à Aix-en-Provence et le wok

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Vous nous emmenez à Aix en Provence aujourd'hui !

Pour un évènement qui me plait énormément, et qui débute en ce mois de juin : Cézanne 2025.

Cézanne qui a vu le jour à Aix, qui y est décédé, l’a mise en lumières, en couleurs cette ville. Les alentours aussi : les carrières de Bibémus, avec cette vue incroyable sur la St Victoire, l’Estaque, Gardanne. Et là, bonne nouvelle, c’est que sa Bastide du Jas de Bouffan, et son atelier des Lauves rouvrent enfin après rénovation : et qu’une exposition d’exception vous attend au Musée Granet : « Cézanne au Jas de Bouffan ».

Pourquoi autour du Jas de Bouffan ? Lui qui avait la bougeotte, cette bastide familiale va être son point d’encrage pendant 40 ans. C'était un lieu de création. Cézanne était un artiste dans le doute permanent, perfectionniste et qui disait qu’il fallait réaliser pleinement comme les Grands Vénitiens, notamment Tintore.

Peindre de grands décors ? C’est ce qu’il a fait dans le Salon d’apparat de la Bastide : il a peint à l’huile sur les murs une œuvre exceptionnelle, une œuvre de jeunesse !

Et on les voit encore alors in situ ?

Non, mais vous pouvez les voir dans l’exposition. Le salon a été reconstitué aux dimensions. Du jamais vu ! 70 % des œuvres ont été récupérées. Elles étaient dispersées aux 4 coins du mode. Et sur la globalité de l’exposition, 135 œuvres dont certaines ont été prêtées par les plus grands musées du monde, du MoMA au Musée d’Orsay.

Vous allez donc admirer des œuvres peintes au Jas de Bouffan : "la femme à la cafetière", une version des "joueurs de cartes" ! Vous allez vous imprégner de sa Provence. C’est justement ce lien intime qui le liait à Aix qui a motivé les prêts. Et puis poussez les portes de la bastide : surprise !

Pendant la restauration, on a découvert dans le Grand salon sous du papier peint 3 m2 de peinture : un grand ciel bleu provençal et des mats de Bateaux... Une belle échappée provençale gravée dans le mur.

Saison Cezanne 2025 à Aix-en-Provence :

https://reservation.aixenprovencetourism.com/reserver-cezanne-2025.html