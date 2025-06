Week-end à Grignan à l’occasion du Festival de la Correspondance / Les salades estivales

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Direction la Drome ce samedi matin

Sous le soleil et avec peut-être de la chance, un petit coup de mistral pour nous rafraîchir, ce qui serait particulièrement possible dans notre village du jour : Grignan, le petit Mont-Saint-Michel de la Drôme. On dit que le mistral aurait souvent fait voler en éclats les fenêtres du château. Et c’est justement dans le Château de Grignan que va se dérouler à partir de lundi, pour une semaine, la 29e édition du Festival de la Correspondance. Ce château serait sûrement resté dans l’ombre si un certain François de Castellano d’Ornano de Monteil de Grignan n’avait pas épousé la fille d’une célèbre marquise… La marquise de Sévigné ! Sans ce château, dans lequel elle va s’installer loin de sa mère, il n’y aurait jamais eu une correspondance si riche entre elles. Nous n’aurions jamais lu les lettres de Madame de Sévigné à l’école, qui n’ont été publiées et reconnues qu’à titre posthume.

Mais elle va aller la voir à Grignan sa fille ?

Trois fois, mais pour de longs séjours d’un an, voire deux. Et à Grignan, elle écrivait aussi. Dans le château, on peut encore voir sa chambre ou encore son cabinet qui donnent sur la vallée à perte de vue. De la terrasse, on aperçoit un sentier qui mène à l’un des endroits favoris de la Marquise : la grotte de la Rochecourbière. Un puits de fraîcheur et de verdure. Elle y venait pour écrire, peindre ou pique-niquer. C’était une bonne vivante, une gourmande aussi cette marquise de Sévigné : une critique gastronomique avant l’heure. Dans sa correspondance, elle fait d’ailleurs référence à des recettes et des produits. J’ai justement une belle adresse gourmande et hôtelière que j’adore. Au pied du château, à l’entrée du village : le clair de la plume. Caché dans la verdure. Jean-Luc Valladeau a mis sa plume dans chaque chambre, Glenn Viel et ses équipes une étoile dans chaque assiette.

Fiche Pratique Le Festival de la Correspondance de Grignan https://www.grignan-festivalcorrespondance.com/ L’Hôtel-restaurant : Le clair de la plume https://www.clairplume.com/

SALADES ET KONJAC

Le thermomètre monte, l’été est là, les vacances approchent avec les grandes tablées de copains. Voilà donc quelques idées de salades pour cet été :

-Association de 4 produits : tomates (mondées ou pas) / pastèque / melon / fêta – assaisonnement simple : trait d’huile d’olive, estragon, sel, poivre

-Salade aux saveurs d’Asie : carottes, courgette, poivrons, oignon rouge, gingembre, coriandre, sésame torréfié – assaisonnement : huile de sésame, sauce soja, vinaigre de riz, sauce ponzu

-Salade italienne : tomates fraîches et confites, artichauts à l’huile d’olive, mozzarella (di buffala), basilic, roquette (pour le piquant), jambon de Parme – assaisonnement : huile d’olive mûre, vinaigre balsamique