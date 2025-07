Week-end Nature et fraîcheur dans le massif du Sancy / Les grillades de l’été

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On part dans le Massif du Sancy

Pour aller chercher de la verdure, de la fraicheur… là on est sûr d’en trouver on est en moyenne montagne… a 40 km au Sud de Clermont Ferrand… autour d’un volcan …le Puits de Sancy … c’est le plus haut sommet du massif central… le plus haut volcan de France … 1885 mn un peu la tour Eiffel du territoire… tout tourne autour de lui. Et Ce qu’il y a de chouette pour les familles c’est que Les reliefs sont accessibles dès 30 mn de marche -facile_ vous avez déjà des Vues incroyables a 360 degrés… des panoramas dans tous les sens … les paysages sont très changeants : des crêtes mais aussi des vallées ! ce qui fait que vous avez aussi bien des forêts, des lacs que des cascades, des torrents … donc des points de baignade à qui veux-tu en voilà, mais aussi des sentiers VTT balisés, des sentiers de randonnées etc…

Et votre recommandation Vanessa c’est quoi ?

Et bien un événement que je trouve très chouette, qui existe depuis 19 ans… et qui n’est pas assez connu … Horizons arts-Nature. Des petites randonnées de 20/30 min qui vous emmènent à la rencontre de l’art contemporain. Des Œuvres qui dialoguent avec le paysage. Les artistes se sont réapproprié le paysage, ses légendes pour créer des œuvres engagées. Comme un Magic bus, en référence au bus du roman « Into the wild » mais en bois le bus…ou le Mirage de Koractis, mon coup de cœur. Les koractis ce sont de grands cactus, Là ils sont en bois font 3 / 4 m de haut et sont plantés au sommet d’une montagne. Ca surprend. Mais avec le changement climatique il y aura peut-être un jour des cactus a la place des pins, bien plus tot qu’on ne le pense…

Et pour dormir dans la nature mais pas dans un bus en bois ?

On dort chez Nadine dans une maison contemporaine « l’Avancée ». Top parce qu’elle a décoré sa maison avec du mobilier chiné de grands designers. C’est à Murat Le quaire, ce village c’est un balcon sur le Sancy.

Fiche Pratique

Massif du Sancy : https://www.sancy.com/

Evénement : Horizons Art-nature https://www.horizons-sancy.com/

Hébergement : L’Avancée à Murat Le Quaire https://maison-lavancee.fr/

GRILLADES

Ah, c’est le match de l’été, le classico qui revient chaque saison : barbecue ou plancha ??? En gros la France se divise en deux parties, mais pas égales 2/3 du pays, généralement le nord opte pour le BBQ, tandis que le Sud et surtout le Sud-Ouest choisi la plancha. Ils ont tous deux leurs avantages et leurs faibles, on ne va pas trancher ici. En revanche, ce qui est vraiment tendance, c’est d’y cuire des produits inattendus / on ne les réserve plus uniquement à la saucisse ou à la côte de bœuf / légumes et même fruits y ont leur place.

Voilà deux idées originales :

Barbecue: des abricots rôtis au romarin et miel / une grande tige de romarin va servir de « pic à brochette » / les abricots coupés en deux, dénoyautés et enduits d’un peu de miel / on cuit sur des braises douces et lentement.

Plancha : melon grillé au citron vert et huile d’olives / couper les quartiers de melon / réaliser une marinade : huile d’olives, jus et zestes de citron vert / griller à la planche et saupoudrer de feuilles de menthe fraîche ciselée.