«Rendez-vous aux Jardins», une manifestation nationale soutenue par le ministère de la Culture

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On part en balade dans les Jardins

Aux 4 coins de la France. Ce we on a Rendez-vous aux jardins. Cette manifestation qui est portée chaque année par le ministère de la Culture. Plus de 2000 jardins y participent et s’animent pour l’occasion. Comme l’Orangerie royale du château de Versailles.

Un autre symbole très fort du règne de Louis XIV. Pour lui, Les jardins étaient un art, au même titre que l’Art équestre : D’où les airs de Cathédrale de verre qu’il lui a donnée. 150 m de long/ 13 m de haut/. Pour abriter sa collection d’agrumes : citronniers, grenadiers, pamplemoussiers, orangers… Qui étaient destinés à embaumer la Galerie des Glaces, ses appartements privés lorsqu’ils y organisaient des soirées !

Et ce week-end, le parterre parfumée de l’Orangerie se transforme en cinéma : avec tout au long de la journée des extraits de film - qui dépeignent les jardins de Versailles. Et ce soir vous aurez même la chance de voir ou revoir en intégralité Le Roi Danse de Gérard Corbiau, qui sera présent pour fêter les 25 ans de son film !

Et vous aviez envie de nous parler d’un autre jardin du Domaine ?

Confidentiel. Le Jardin du Parfumeur. Il a été créé pour garder en mémoire l’essence des plantes et l’usage des parfums à la Cour. Un jardin odoriférant. En fonction des situations, on utilisait des fragrances qui éloignaient, empoissonnaient, donnaient de la prestance ou sublimaient : comme le Ylang, le lilas, la rose pour Marie Antoinette, le tilleul aussi.

Le domaine était arboré de tilleuls. Choisis par Lenôtre parce que pas trop hauts, ce qui apportait de belles perspectives symétriques. Pour découvrir comment Versailles est devenu au 17ème le berceau du métier de parfumeur participez à l’atelier du parfumeur Vous composerez même votre parfum.

Rendez-vous aux jardins : 6/7/8 juin 2025 en France

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Programmation Rendez-vous aux jardins à Versailles : l’Orangerie https://www.chateauversailles.fr/actualites/evenements/rendez-vous-aux-jardins