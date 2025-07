Week-end les pieds dans l’eau au Lavandou : Les Roches / Les vins de l’été

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Direction le sud…le Lavandou

Pour se rafraichir non pas dans la verdure comme hier, mais les pieds dans l’eau. On part hôtel mythique posé sur les Roches à coté de la plage d’Aiguebelle ! son nom : les Roches, tout simplement : Après 10 ans de Travaux il rouvre enfin ce we ! Si je dis enfin c’est parce que c’est une institution dans le sud cet hôtel. Il ressemble à un navire, accroché aux calanques. Il a tellement rayonné que les hôtels des Roches Blanches à Cassis et des Roches Rouges à Saint-Raphaël lui doivent surement beaucoup. Mais il a aussi rayonné par son histoire. Tout a débuté dans les années 30 – a l’époque il s’appelait les “Roches fleuries”- c’est un lieu de villégiature estivale bien raffiné. Quelques noms ? Humphrey Bogart et Lauren Bacall, Jean Cocteau, Christian Dior, Winston Churchill. Le prix Nobel de littérature allemand Thomas Mann, Lui il s’y réfugie avec sa famille en 1933 pour fuir le nazisme. Et puis 2 décennies plus tard, en 57 c’est Françoise Sagan qui va y poser ses valises pendant le tournage de « Bonjour Tristesse » au Lavandou

Vous dites que c’est un hôtel navire … c’est-à-dire ?

Tout donne sur l’eau. D’où cette atmosphère un peu transatlantique : chacune des chambres, la terrasse, le bar, le restaurant de l’oursin. SI vous êtes de grands gastronomes, la cuisine d’Antoine Gras est essentiellement à base de poissons et de langouste mais la c’est sur le restaurant du rooftop « la Langouste sur le toit ». La vue sur les Iles d’or est juste époustouflante. D’ailleurs Je vous conseille de vous en approcher de ses iles en Ludik. C’est l’école de voile du Lavandou qui propose ca : un dériveur pour naviguer a 8… au ras de l’eau. Alors plusieurs options pour découvrir Les Roches ; vous pouvez y dormir- relais et châteaux-ou simplement y prendre un verre, diner sinon ils ont aussi sur la plage d’Aiguebelle un charmant petit hôtel- restaurant : les pieds dans le sable : l’hôtel de la plage, à 115 euros la nuit.

Fiche Pratique

L’Hôtel Relais et Châteaux : les Roches

Restaurant l’oursin et Restaurant La langouste sur le toit d’Antoine Gras: https://www.hotellesroches.com/

L’Hôtel de la plage : https://www.lhoteldelaplage.com/

LES VINS

Avec l’été, nos envies changent : plus de fraîcheur, de la tonicité, moins d’alcool, plus de fruit. Évidemment, le rosé coche les cases, mais il y existe des alternatives, si vous voulez changer un peu. Tout d’abord, ne pas hésiter à mettre les vins, même rouges au frigo, on les sert souvent trop chauds.

Et puisqu’on parle de vins rouges, voilà quelques idées :

- Gamay de Loire (cépage du Beaujolais), vinifiés sur le fruit, très croquant et juteux

- Dans la Loire encore, le délicieux pineau d’Aunis, cépage local qui donne des vins poivrés et épicés/ Parfait pour les grillades.

La tendance depuis quelques années : les rouges légers

Des rouges qui assument de se boire comme des rosés, donc frais : on en trouve chez Chapoutier, Gérard Bertrand ou encore au château Malleret à Bordeaux

J’aime leur côté digeste et canaille qui ne se prend pas la tête. C’est du fruit, du fruit et encore du fruit… plus structurés que la plupart des rosés. Ce ne sont pas des vins de garde, ils assument ce côté simple et immédiat. Et puis, évidemment, les incontournables beaujolais, je parlais du gamay…un beaujolais-village bien vinifié, c’est délicieux aussi.

Enfin, pour ces vins estivaux, n’hésitez pas à opter pour les « bib ». De nombreux bon vignerons s’y sont mis, d’un point de vue pratique et surtout environnemental, il n’y a pas photo !!