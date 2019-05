Trophées UNFP : Neymar, Mbappé et le PSG dominent les nominations

À chaque fin de saison, l'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels), le syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France, distribue ses trophées. Pour la 28ème édition, ce ne sont plus quatre mais cinq joueurs qui sont nommés dans chaque catégorie : meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur entraîneur, meilleur espoir... Europe 1 fait le point sur les principales nominations.

Pour le meilleur joueur, pas de surprise

Qui succédera à Neymar, élu meilleur joueur de la saison en 2017-18 ? Peut-être le Brésilien lui-même. Auteur de treize buts et six passes décisives en quinze rencontres de Ligue 1, Neymar a éclaboussé le championnat de son talent, malgré de nombreuses absences, notamment liées à sa blessure au pied droit. Le numéro dix parisien est nommé pour le titre de meilleur joueur de L1 aux côtés de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Angel Di Maria.

Le Français affole en effet les compteurs cette saison, inscrivant un but toutes les 72 minutes en championnat, tandis que l'Argentin comptabilise dix buts et dix passes décisives cette saison. Ils sont accompagnés par Nicolas Pépé, star de Lille et meilleur passeur du championnat avec onze passes décisives, et Hatem Ben Arfa (Rennes), récent ainqueur de la Coupe de France.

Le top de l’élite, les stars de la @ligue1conforama, des joueurs qui nous ont fait vibrer toute la saison.

Et l’un d’eux, élu par ses pairs, remportera le Trophée de meilleur joueur du championnat #TropheesUNFP@beinsports_FRpic.twitter.com/1xrN1aANuB — UNFP (@UNFP) 2 mai 2019

Ces deux dernières saisons, Kylian Mbappé a été élu meilleur espoir, et il pourrait bien réaliser la passe de trois. À 20 ans, le prodige parisien est une nouvelle fois en lice dans cette catégorie (réservée aux joueurs de moins de 23 ans et moins), en compagnie du Lyonnais Houssem Aouar, déjà nommé la saison dernière, de Jonathan Ikoné (Lille), Bouna Sarr (Rennes), et Boubacar Kamara (Marseille). Meilleur buteur du championnat avec 30 réalisations, Kylian Mbappé part largement favori dans cette catégorie, et pourrait même réaliser le doublé meilleur joueur et meilleur espoir, jamais réussi jusqu'alors.

La domination parisienne se poursuit même jusqu'au dernier rempart, avec la nomination d'Alphonse Areola pour le titre de meilleur gardien. Il est accompagné par Anthony Lopes (Lyon), Mike Maignan (Lille), Benjamin Lecomte (Montpellier), et Edouard Mendy (Reims). Aucun des cinq nommés n'a remporté le trophée par le passé, et le tenant du titre, Steve Mandanda (Marseille), n'est cette fois pas en course, à l'issue d'une saison compliquée.

Du côté des entraîneurs, Thierry Laurey (Strasbourg) et David Guion (Reims) entourent les trois techniciens des équipes du podium, Thomas Tuchel (Paris), Christophe Galtier (Lille) et Bruno Genesio (Lyon). Les absences de Julien Stéphan, vainqueur de la Coupe de France avec Rennes face à Paris, ou encore de Jean-Louis Gasset, dans la course à la Ligue des Champions avec Saint-Étienne, sont remarquées.

Metz domine la Ligue 2, Lyon la D1 féminine

Tout juste promus en Ligue 1, les Messins n'ont pas été oublié. Trois des cinq nommés pour le titre de meilleur joueur sont Grenats (Boulaya, Cohade, Diallo), tandis que Frédéric Antonetti est nommé pour le titre de meilleur entraîneur, et que le gardien Alexandre Oukidja figure parmi les meilleurs gardiens.

En D1 féminine, c'est l'OL qui a les honneurs. L'Allemande et Lyonnaise Dzsenifer Marozsan est nommée aux côtés de ses coéquipières, les Françaises Amel Majri, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. La Parisienne Aminata Diallo complète la liste des nommés. Ces quatre joueuses devraient être dans la liste des 23 Bleues sélectionnées pour la Coupe du monde 2019, que va dévoiler ce jeudi soir Corinne Diacre.

Les lauréats seront connus à la mi-mai, lors de la traditionnelle cérémonie des Trophées UNFP, organisée par beIN Sports.