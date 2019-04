Rennes réalise l'exploit en battant le PSG aux tirs au but et remporte la Coupe de France

On les disait poissards, on les disait outsiders. Et pourtant ce sont bien les valeureux Rennais qui se sont imposés, samedi soir, en finale de la Coupe de France, face aux Parisiens. C'est le premier titre des Bretons depuis 1971.

Menés 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, les Rennais n'ont pas baissé les bras. Bien aidés par un but contre son camp du Parisien Kimpembe à la 40e minute, ils ont recollé au score après la pause grâce à un but de Mexer. Les deux équipes ont dû aller jusqu'en prolongations, puis jusqu'aux tirs au but. La délivrance bretonne est venue de l'échec du jeune Christopher Nkunku, qui a manqué le sixième et dernier tir au but de son équipe.

SENSATIONNEL ! Le Stade Rennais F.C. remporte sa 3ème @coupedefrance de son histoire aux dépens du Paris SG, l’adversaire le plus coriace de France. ma Doue benniget ! Quel pied ! pic.twitter.com/4EVfu1jZUC — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 27 avril 2019

Éliminé en quart de finale de la Coupe de la Ligue, et surtout en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a subi une nouvelle grosse désillusion face aux Bretons.