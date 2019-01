Football : Neymar forfait plusieurs semaines, incertitude autour d'une éventuelle opération

Et si Neymar manquait une nouvelle fois la fin de saison du Paris Saint-Germain ? Comme l'année dernière, le Brésilien va en tout cas rater plusieurs semaines de compétition en raison de sa blessure contractée contre Strasbourg, mercredi.

Selon le journal L'Équipe, l'absence du meneur de jeu devrait se prolonger jusqu'à fin mars et le forfait du joueur contre Manchester United en huitièmes de finale de Ligue des champions semble "inéluctable", une absence confirmée par Le Parisien peu après, lundi après-midi. Les matches aller et retour se disputeront les 12 février en Angleterre et 6 mars au Parc des Princes.

"Trait de fracture" sur le métatarse. Dimanche soir, Le Parisien révélait qu'"un trait de fracture" avait été observé sur le cinquième métatarsien du joueur de 26 ans et que le staff n'avait pas encore décidé de la suite à donner à cette blessure, handicapante pour le PSG sur la scène européenne. "Il faut attendre deux ou trois jours encore avant de prendre la décision de l'opération ou non", a déclaré lundi Tite, le sélectionneur brésilien, à propos de Neymar. Lundi, le médecin de la sélection brésilienne, Dr Lasmar, est arrivé à Paris, sur demande du médecin du PSG et du club-parisien lui-même. Comme l'a indiqué Tite, une décision devrait être prise dans les prochains jours.

Deux camps s'opposent sur l'opération. Selon le quotidien sportif, deux camps s'opposent désormais : le PSG aimerait recourir à une opération pour soigner pour de bon cette blessure, quitte à ce que son joyau brésilien manque le reste de la saison et un éventuel parcours brillant en Ligue des champions. De l'autre côté, la sélection brésilienne préférerait que le protocole de soin soit similaire à celui observé l'an passé, afin qu'il retrouve les terrains brésiliens en juin, pour y disputer la Copa America du 14 juin au 7 juillet.