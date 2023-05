Roland-Garros 2023 : les 14 infos à connaître avant de se plonger dans l'événement

Les amoureux du tennis vont avoir les yeux rivés sur les courts en terre battue de Roland-Garros. Ce lundi débutent les qualifications du Grand Chelem français. Avant de se plonger dans l'événement (22 mai-11 juin), Europe 1, radio officielle du tournoi, fait le point sur les principales informations de la 122e édition de l'histoire du tournoi. De l'absence de Rafael Nadal à la célébration de la victoire de Yannick Noah en 1983, en passant par les joueurs à suivre et les nouveautés, voici 14 informations indispensables à connaître.

"Rafa" absent de son tournoi favori, une première depuis 2005

L'éternel Rafael Nadal ne sera pas au rendez-vous de son Grand Chelem préféré. L'Espagnol, véritable légende du tournoi avec ses 14 titres, a déclaré forfait jeudi 18 mai pour la première fois depuis ses débuts, en 2005. Le Majorquin connait en effet une période très délicate : depuis sa blessure contractée à l'Open d'Australie, il n'a plus refoulé le moindre court de tennis sur le circuit ATP, et a manqué toute la préparation de terre battue avant le rendez-vous parisien. À bientôt 37 ans, "Rafa", tenant du trophée, a indiqué qu'il arrêterait "sans doute" en 2024.

Une édition hommage à Yannick Noah

L'édition 2023 de Roland-Garros marque les 40 ans de la victoire de Yannick Noah porte d'Auteuil (le 5 juin 1983), à ce jour la dernière victoire d'un Français dans le tableau de simple masculin. Pour célébrer cet anniversaire, l'organisation du tournoi a réservé une multitude d'événements aux spectateurs. Ainsi, la journée caritative organisée le samedi, à la veille de la première journée du tournoi, est renommée "Journée Yannick Noah".

Également, une fresque à son image rappelant le joueur mais également la personne sera dévoilée, le lendemain, dans l'enceinte du stade. Par ailleurs, d'autres surprises sont prévues mais n'ont pas encore été dévoilées, le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, ayant gardé le suspense dans l'émission Europe 1 Sport le 30 mars dernier.

Alcaraz, Swiatek, Djokovic... Les favoris du tournoi

Si le retour de Rafael Nadal est très attendu, un autre Espagnol pourrait lui voler la vedette : Carlos Alcaraz. Le phénomène de tout juste 20 ans s'impose comme le successeur de son aîné. Il a déjà remporté quatre tournois, dont le Masters 1000 de Madrid qui se dispute sur terre battue. Celui qui est désormais numéro un mondial est le grand favori de cette édition, devant le Serbe Novak Djokovic. Le vainqueur de l'édition 2021 va tenter de glaner, comme son rival Rafael Nadal, un 23e trophée en Majeurs, un record absolu.

Chez les dames, la Polonaise Iga Swiatek, numéro une mondiale, et la Biélorusse Aryna Sabalenka, qui a débloqué son compteur en Grand Chelem à l'Open d'Australie, ont pris les rênes du classement féminin. Les deux rivales partent avec une longueur d'avance sur la concurrence.

Garcia, Gasquet, Van Assche... Les Français à suivre

Et les Français(es) dans tout cela ? Cette année encore, il sera très compliqué pour les Tricolores de s'imposer cette année. Si Caroline Garcia a fait forte impression l'an passé, remportant notamment le Masters, la saison 2023 de la Lyonnaise est une toute autre histoire : la 4e mondiale n'a pu faire mieux qu'un huitième de finale à l'Open d'Australie, et semble en manque de confiance. Deuxième Tricolore la mieux classée avec son 64e rang mondial, Alizé Cornet espère aussi briller devant son public dans un tournoi qu'elle apprécie particulièrement.

Chez les messieurs, outre les têtes d'affiche confirmées comme Richard Gasquet et Gaël Monfils, l'œil des experts sera tourné vers la relève qui s'est particulièrement distinguée ces derniers temps. Au premier chef Luca Van Assche, 18 ans, qui a intégré le top 100 du classement ATP. Une performance inédite en France depuis un certain... Gaël Monfils. Autre jeune pousse, Arthur Fils, 18 ans également, a fait quelques bons résultats cette saison (demi-finale à Marseille notamment) qui peuvent lui permettre de briller à Paris.

Les joueurs russes et biélorusses admis sous bannière neutre

Comme l'an passé, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les joueurs russes et biélorusses sont autorisés à concourir, mais sous bannière neutre. Cela signifie que leur nationalité n'apparaitra pas sur les tableaux de score. Différentes stars du tennis sont concernées, à l'image de la Biélorusse Aryna Sabalenka ou du Russe Daniil Medvedev. En 2022, seul le tournoi de Wimbledon avait refusé l'entrée aux professionnels venant de ces deux pays.

Simples, doubles, en fauteuil... Les différentes compétitions

Roland-Garros ne se résume pas qu'aux tournois de simples dames et messieurs. En réalité, d'autres compétitions sont organisées en parallèle, à l'image des doubles dames, messieurs, et aussi mixtes. Il existe également des tournois de simples et de doubles juniors, accessibles aux joueurs âgés de moins de 18 ans. L'an dernier, c'est un Français, Gabriel Debru, qui s'était imposé en finale du simple.

Des épreuves de tennis-fauteuil sont également proposées en dernière semaine. Le Français Stéphane Houdet en est d'ailleurs un grand spécialiste. À noter enfin qu'il existe une compétition beaucoup plus amicale, le trophée des Légendes, qui réunit d'anciennes gloires du tennis pour des matches avant tout accès sur la bonne humeur et le spectacle.

Le consultant tennis de l'antenne, Cédric Pioline, ancien vainqueur de la Coupe Davis, partagera notamment son expertise tous les soirs, entre 19h45 et 20 heures. L'émission Europe 1 Sport sera également délocalisée dans la studio d'Europe 1, situé en face du court Philippe-Chatrier.

Un tournoi diffusé partout dans le monde

En France, le tournoi de Roland-Garros est retransmis sur les chaînes du groupe France Télévisions et sur la plateforme Amazon Prime Video. Mais il l'est également sur plus de 170 chaînes de télévision et de plateformes partout dans le monde. De quoi faire du Grand Chelem parisien l'événement sportif international du moment.

L'affiche de l'édition 2023

Depuis 1980, la Fédération française de tennis (FFT) demande à un artiste de confectionner l'affiche de la prochaine édition de Roland-Garros. Pour 2023, c'est le Français Maxime Verdier qui a été invité à la réaliser. On peut y deviner une joueuse de tennis sur un court, observant les deux stades principaux du site (Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen) sous une nuit étoilée de petites balles jaunes.

La directrice du tournoi Amélie Mauresmo aux côtés de l'affiche de l'édition 2023 de Roland-Garros.

Le public admis aux entraînements

Parmi les nouveautés de l'édition 2023, les organisateurs donnent l'opportunité aux spectateurs de venir assister aux entraînements des plus grands joueurs sur le court Philippe-Chatrier lors de l'Opening Week, du 22 au 26 mai. Les portes du central seront ouvertes de 13 heures à 19 heures. Pour la première fois de l'histoire du tournoi, l'intégralité du stade sera accessible au public dès les qualifications.

À noter également que tous les détenteurs de billets, même en catégorie court annexe, pourront assister aux matches des tableaux principaux sur le court Simonne-Mathieu, le troisième plus grand court du tournoi, dans la tribune haute.

Des nights sessions avancées

Pour la troisième édition avec des sessions nocturnes, le tournoi a tenté de régler un certain nombre de problèmes notamment liés à l'heure tardive de fin des matches, pour les joueurs comme pour le public. C'est pourquoi dès cette année, les matches en soirée démarreront à 20h30 et non plus 21 heures. Aussi, à 20 heures, un spectacle va chauffer le public du court central.

Lutte contre le cyberharcèlement

Comme l'a annoncé sa directrice Amélie Mauresmo en avril dernier, le tournoi de Roland-Garros va proposer aux joueurs des outils de lutte contre le cyberharcèlement. Comme le rapporte Franceinfo, la FFT s'est liée à une société experte dans le domaine, Bodyguard, qui aura la charge d'effacer les messages haineux sur les différents réseaux sociaux.

Plus de 610.000 spectateurs l'an passé

Lors de l'édition 2022, la première sans restrictions Covid depuis 2019, quelque 613.586 spectateurs se sont rendus dans allées de Roland-Garros pour assister aux rencontres selon le communiqué du site. Un record, précise le tournoi. Il y a quatre ans, ils étaient 520.000 à avoir savouré les échanges sur terre battue. Une augmentation du nombre de spectateurs rendue possible grâce au réaménagement du site.

Une dotation globale en hausse

Les organisateurs du tournoi ont dévoilé la dotation globale de l'édition 2023, qui sera de 49,6 millions d'euros. Une dotation en hausse de 12,3% par rapport à 2022. Le vainqueur remportera 2,3 millions d'euros, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. À noter aussi qu'une élimination au premier tour rapportera 69.000 euros.