Tennis : qui est le grand favori du prochain Roland-Garros ?

La jeunesse pourrait prendre le pouvoir à Paris. Après le règne presque sans partage de Rafael Nadal, un autre Espagnol espère mettre la main sur le trophée de 40 centimètres et 10 kilogrammes donné au vainqueur du deuxième Grand Chelem de l’année. Il s’agit du redoutable Carlos Alcaraz, 19 ans. Quart de finaliste la saison dernière, l'actuel numéro 2 mondial poursuit son ascension vertigineuse. Le vainqueur de l’US Open, au coup droit dévastateur, vient de remporter le tournoi de Barcelone dont il était le tenant du titre.

Carlos Alcaraz impressionne Cédric Pioline

Puissant, rapide et précis, Carlos Alcaraz s’est imposé en deux manches, 6/4 6/3, ce qui fait de lui le grand favori de Roland-Garros. "Carlos Alcaraz est très impressionnant confirme l’ancien finaliste de l’US Open et de Wimbledon. Depuis le début de l’année, on s’aperçoit qu’à chaque fois qu’il fait une sortie, elle est victorieuse. Dans l’optique de Roland Garros, c’est très rassurant d’avoir gagné à Barcelone, tournoi dont il était le tenant du titre. Si son physique tient, il sera en pole position pour remporter le tournoi parisien", affirme Cédric Pioline

Il faut dire que Carlos Alcaraz est impressionnant depuis le début de saison sur les cours de tennis avec des titres à Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone. Amortis, coup droit smashé, revers défensif, des armes qui pétrifient les adversaires de Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz bientôt numéro 1 mondial ?

Carlos Alcaraz est toujours le dauphin de Novak Djokovic qui trône en tête du classement ATP. Mais l’écart se resserre entre le jeune athlète et la légende serbe. 365 points séparent désormais les deux joueurs en raison de la victoire de Carlos Alcaraz à Barcelone combinée à l’élimination de Djoko en Bosnie en quart de finale (défaite face à Dusan Lajovic au tournoi ATP 250 de Banja Luka). L’Espagnol dispute cette semaine le tournoi de Madrid et pourrait ensuite enchainer avec celui de Rome, tandis que Djokovic est forfait pour le rendez-vous organisé dans la capitale espagnole.

Carlos Alcaraz est susceptible d’arriver dans la peau du numéro 1 mondial à Paris, ce qui ne surprendrait pas Cédric Pioline :"La place de numéro 1 ? Ce n’est pas un hasard si Alcaraz arrive sur ce trône. Ce qu’il développe sur les terrains, c’est vraiment impressionnant en termes de puissance, d’intensité et de vitesse de jeu. On a l’impression que c’est le tennis de la décennie".

Djokovic et Nadal absents à Roland Garros ?

Carlos Alcaraz aura 20 ans le 5 mai prochain, juste avant Roland-Garros. La jeunesse pourrait prendre le pouvoir. Les légendes Rafael Nadal et Novak Djokovic ont le corps usé par des années de compétition. L’Espagnol de 36 ans s’est blessé sérieusement en début d’année à l’Open d’Australie. L’homme aux 14 titres à Roland-Garros souffre cette fois à la hanche. Il est forfait cette semaine à Madrid tout comme Novak Djokovic, blessé au coude droit.

"On parle de joueurs qui ont des palmarès hors normes, mais qui ont vingt ans sur le circuit. Leurs corps souffrent en particulier celui de Rafael Nadal qui a des soucis au psoas. Il y a beaucoup d’incertitudes, mais pour Djokovic, je suis moins inquiet, car à chaque fois, le Serbe a une montée en puissance un peu plus lente. Djokovic est moins à l’aise sur terre-battue, mais il arrive toujours au top lors du grand rendez-vous" raconte Cédric Pioline. Il y a quelques jours, le serbe, numéro 1 mondial, a été bousculé en Bosnie la semaine dernière par le grand espoir du tennis français Luca Van Assche.

Deux espoirs côté français à Roland Garros

Le tennisman de 18 ans a réussi à prendre un set au mythique serbe. Si Richard Gasquet fera tout pour briller Porte d’Auteuil, Luca Van Assche sera l’une des attractions à Roland-Garros, tout comme Arthur Fils qui devrait bénéficier d’une wild card : "On va entendre assez souvent les noms de Van Assche et Fils" conclut Cédric Pioline. Un tournoi qui aura une saveur toute particulière puisque l’on fêtera également les 40 ans de la victoire historique de Yannick Noah.