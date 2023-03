Journée «Noah», remise des prix : 40 ans après sa victoire, l'ancien champion de tennis sera célébré à Roland-Garros

C'était un 5 juin 1983. Contre Mats Wilander. Ce jour-là, en remportant Roland-Garros, Yannick Noah réalise le plus grand exploit de sa carrière, et sans doute l'un des plus beaux du sport français. Quatre décennies plus tard, l’ancien capitaine de l’équipe de France de tennis reste encore à ce jour le dernier Français vainqueur en Grand Chelem. Cette année sera le 40e anniversaire de cette victoire sur la terre battue parisienne. Et pour l'occasion, le président de la Fédération française de tennis Gilles Moretton veut marquer le coup comme il l'a dévoilé en exclusivité dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

"Nous allons rendre hommage à Yannick Noah dans le stade Roland Garros. Il va y avoir quelque chose qui sera fait définitivement fait dans le stade pour saluer le personnage", a révélé le patron du tennis français sans toutefois en dire plus. Stade "Yannick Noah", plaque en l'honneur de l'ancien champion de tennis, Gilles Moretton n'a pas voulu gâcher la surprise. Mais une chose est sûre, cette quinzaine sera dédiée au vainqueur de Roland Garros 1983. "Il a donné beaucoup au tennis pendant des années", a justifié le président de la FFT.

"Très touché"

Pour ne pas manquer l'événement, Yannick Noah a été préalablement averti de ces festivités. Sans trop en dire toutefois. "Il a été très sensible et très touché à cette annonce", a rapporté Gilles Moretton. En amont du début du mythique Tournoi de la Porte d'Auteuil, la Fédération de tennis va organiser des événements qui retracent la vie de l'ancien joueur de tennis. Car pour le leader du tennis français, "il y a le tennis mais il y a aussi un peu de musique" chez Yannick Noah.

Autre moment fort de cette édition 2023, la "Journée des enfants" va être rebaptisée "Journée Yannick Noah". "On sait que Yannick et les enfants, c'est une histoire d'amour", a justifié le président de la Fédération. Le 5 juin 2023, 40 ans jour pour jour après sa victoire sur la terre battue parisienne, "un événement sera réservé à Yannick avec ses amis", s'est enthousiasmé Gilles Moretton. Enfin, le chanteur français devrait "probablement participer à la remise des prix". Un souhait voulu par le président de la FFT qui, le 5 juin 1983, était dans les tribunes pour assister à la victoire de l'ancienne légende du tennis français et qui souhaite revivre un moment fort en émotions.