Chaînes TV, horaires et programme : tout savoir pour ne rien manquer de Roland-Garros 2023

De la terre battue, du soleil, des coups de soleil mais surtout du beau jeu : Roland-Garros signe son grand retour pour une édition 2023 qui s'annonce palpitante. Le mythique tournoi de la porte d'Auteuil débutera le 22 mai et prendra fin le 11 juin. Europe 1, radio officielle de l'événement, vous fera vivre en direct cet événement incontournable tout au long de la quinzaine.

Les premiers coups de raquette seront donnés à l'occasion des qualifications. Seuls 128 joueurs et 128 joueuses vont pouvoir disputer le tableau principal mais certains d'entres eux vont devoir passer par les trois tours de "qualif". Ces qualifications se déroulent sur une semaine également appelée "l'Opening week", qui se tiendra du lundi 22 au vendredi 26 mai. Une fois celles-ci terminées, le tableau principal pourra débuter le dimanche 28 et prendra fin dimanche 11 juin avec la finale masculine. Jour de transition entre la fin des qualifications et le 1er tour, le samedi 27 mai sera une journée spéciale dédiée à Yannick Noah pour commémorer les 40 ans de la dernière victoire française à la porte d’Auteuil.

Dates de Roland-Garros Qualifications : du lundi 22 au vendredi 26 mai Tour principal : du dimanche 28 mai au dimanche 11 juin

Où regarder Roland-Garros ?

Roland-Garros sera de nouveau diffusé en clair sur le service public. Les chaînes du groupe France Télévisions, qui avait les droits TV du Grand Chelem jusqu'à cette année, ont remporté l'appel d'offres et continueront de retransmettre l'événement jusqu'en 2027. La chaîne privée Amazon Prime Video diffusera également quelques matches du tournoi.

Diffusion TV : Avant 14 heures : France 4 ou France 3 Après 14 heures : France 2 Court Simonne-Mathieu et session de soirée : Amazon Prime Video

Pour cette édition 2023, les qualifications seront diffusées sur la plateforme France TV. En ce qui concerne le tour principal, les matches avant 14 heures seront à suivre sur France 4 ou France 3, ou sur France TV Sport. Après 14 heures il faudra basculer sur France 2 ou sur la plateforme. De son côté, Prime Video diffusera tous les matches disputés sur le court Simonne-Mathieu, ainsi que les matchs planifiés en "night session", c'est-à-dire en session de soirée.