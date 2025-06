«On est allés le voir au mois de décembre» : Gilles Moretton révèle les coulisses de l'hommage à Rafael Nadal à Roland-Garros

Ce fut un des moments les plus marquants de cette édition 2025 de Roland-Garros. Au début de la quinzaine, le tournoi a rendu hommage à la légende Rafael Nadal, vainqueur à 14 reprises de la Coupe des Mousquetaires. Dans "Le studio des légendes", sur Europe 1, Gilles Moretton, président de la Fédération de tennis, raconte les coulisses de cette cérémonie.

Rafael Nadal a obtenu l'hommage qu'il méritait. Le jeune retraité du tennis a été au coeur d'un hommage au début de cette édition 2025 de Roland-Garros. Une cérémonie où le recordman du nombre de victoires porte d'Auteuil a reçu les applaudissements chaleureux du public et une plaque sur le court central. L'Espagnol était accompagné de sa famille mais aussi des membres du Big 4.

"Rafael Nadal mérite ce qu'on lui a fait"

Au micro de Jacques Vendroux dans Le studio des légendes, sur Europe 1, Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, révèle les coulisses de cette cérémonie d'hommage qui était imaginée depuis le mois de décembre : "On est allés le voir avec Amélie Mauresmo, au mois de décembre. On a échangé avec lui pour voir quel était le bon ton pour la cérémonie".

Il déclare également qu'il était question de la faire en 2024, "mais il était encore joueur, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, on a vu aussi une cérémonie en Espagne après un match de Coupe Davis, qui n'était pas extraordinaire". Amusé, le président de la FFT ajoute qu'"on aurait pu faire du PSG avec des feux d'artifice et de la musique", en référence à la célébration du club parisien après sa victoire en Ligue des champions, "mais on a pensé qu'il fallait être dans le personnage".

C'est pour cela qu'il a été imaginé de faire cette cérémonie avec les "gens qu'il salue, va voir dans les vestiaires et qui l'ont accompagné depuis plus de 20 ans parce que c'est quelqu'un d'une grande courtoisie, d'une grande élégance". Il ajoute également cette phrase : "Rafael Nadal mérite ce qu'on lui a fait".

"Il a été d'une richesse et d'une sensibilité qu'on ne connaissait pas vraiment"

Gilles Moretton raconte qu'ils avaient pensé faire venir tous les joueurs que Rafael Nadal avait battus en finale de Roland-Garros. Puis vient l'idée de la plaque avec la trace du pied de l'ancien numéro 1 mondial. Une idée qui vient de Gilles Moretton lui-même.

"Je dois dire que j'ai eu cette idée. On dit qu'il a laissé sa trace à Roland-Garros, mais comment ? On a parlé d'Hollywood Boulevard avec les empreintes de main, et on a dit en dehors ou pas en dehors. Je dis non, c'est sur la terre battue qu'il a laissé sa trace et son empreinte, c'est là qu'on doit mettre cette plaque", explique-t-il. Une plaque dont Rafael Nadal ignorait l'existence jusqu'à ce qu'elle soit révélée sur le court Philippe-Chatrier. Un moment remplit d'émotion pour l'Espagnol.

Puis est venu l'idée de réunir le Big 4 avec la venue de Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray. Trois joueurs qui n'ont pas été difficiles à convaincre. "On les a contacté longtemps à l'avance, la réponse a été positive tout de suite et on a organisé leur arrivée dans la plus grande discrétion. Lorsque les trois grands arrivent avec lui, on sent qu'ils ont une union sacrée, forte et un profond respect".

Enfin, à l'origine, Rafael Nadal avait préparé un discours de seulement trois minutes : "Je me dis là, dans le cadre de la cérémonie, ça risque d'être un peu froid, peut-être un peu court. Mais c'était plein d'émotions parce qu'il a parlé de Tony Nadal, de ses deux grands-mères qui étaient là, de sa femme, son fils, de la famille. Il a été d'une richesse et d'une sensibilité qu'on ne connaissait pas vraiment parce qu'il ne s'est jamais vraiment dévoilé", conclut-il.