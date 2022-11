«L'objectif de ma carrière est de gagner un Grand Chelem», déclare Caroline Garcia

Caroline Garcia est sur un petit nuage. Avec une deuxième partie de saison 2022 exceptionnelle, la Française pointe actuellement à la 4e place du classement WTA et vise encore plus haut. Invitée de l'émission Europe 1 Sport, la joueuse de tennis rêve désormais de Grand Chelem, un objectif qu'elle pourrait atteindre dès janvier 2023, à l'occasion de l'Open d'Australie (16 janvier au 29 janvier 2023).

"Ça devient plus concret"

"L'objectif de toute ma carrière c'est de gagner un Grand Chelem et avec les derniers résultats à l'US Open et cette victoire en Masters ça devient plus concret", a réagi la sportive au micro de Jacques Vendroux dans Europe 1 Sport. Et pour cause, la joueuse Française a réalisé une fin de saison incroyable. Depuis la mi-juin, Caroline Garcia est transfigurée : 36 victoires pour neuf défaites, dont huit victoires face à des joueuses du Top 10.

"Mon style de jeu pose des problèmes, je suis capable de battre les meilleures (joueuses) dans un temps réduit", a déclaré la Française dans Europe 1 Sport. Une confiance qu'elle espère faire perdurer en 2023.

Paris 2024, "une chance inespérée"

Mais pour Caroline Garcia, l'apothéose seraient les Jeux olympiques de Paris 2024. "Pour une athlète, pouvoir jouer les Jeux dans son pays c'est une chance inespérée. Jouer à Paris, à Roland-Garros, dans un stade historique, j'ai pas de mots exprimer cette chance qu'on va avoir", a relaté la vainqueur du dernier Masters WTA, qui s'est déroulé au Texas.

Mais avant d'entrevoir tout titre olympique, la Française entend gravir les échelons progressivement et faire de 2023, "une saison remplie de titres".