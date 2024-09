PSG-Gérone : à quelle heure et sur quelle chaîne voir l'entrée en lice des Parisiens en Ligue des champions ?

C'est la rentrée du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Les coéquipiers d'Ousmane Dembélé disputent leur premier match de Ligue des champions ce mercredi soir, au Parc des Princes, face aux Espagnols de Gérone. Même sans leur superstar Kylian Mbappé, parti cet été au Real Madrid, le PSG, demi-finaliste de la compétition l'an passé, part avec de grandes ambitions.

Gérone, troisième du championnat espagnol la saison dernière

D'autant que cette saison, la Ligue des champions se déroule selon une nouvelle formule que certains experts du foot comparent à un mini-championnat. En effet, fini les diverses poules, les 36 équipes participantes seront classées dans un même groupe. Chaque équipe doit rencontrer huit adversaires différents selon les résultats d'un tirage au sort effectué fin août. Et pour le PSG, la nouvelle aventure européenne passe donc par un premier match contre Gérone, surprenant troisième de Liga la saison dernière.

Le coup d'envoi de la rencontre opposant le PSG à Gérone sera donné à 21 heures. Et pour ne pas rater les premières minutes, les fans de football devront opter pour Canal+. Tous les matches de la Ligue des champions sont effectivement diffusés sur les antennes du groupe Canal, en vertu des droits TV pour la saison 2024-2025, et cette entrée en lice des Parisiens sera retransmise sur Canal+, et sur Canala+ Live 1. Auparavant, en clair, sera proposée l'émission Canal Champions Club autour d'Hervé Mathoux et Laure Boulleau à partir de 19h50.

PSG-Gérone, première journée de Ligue des champions Horaire : coup d'envoi à 21 heures Diffuseur : Canal+ et Canal+ Live 1

Cette saison, quatre clubs français disputent la plus prestigieuse des compétitions européennes de football : le Losc, le PSG, Brest et Monaco. Les Lillois ont d'ailleurs débuté leur campagne européenne ce mardi soir face au Sporting Portugal.