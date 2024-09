Nouvelle formule de la Ligue des champions : «En tant que joueur, moi j'aurais adoré», confie David Ginola

La plus prestigieuse des compétitions du football européen revient avec une toute nouvelle formule. La Ligue des champions fait peau neuve avec plus de clubs, 36 contre 32 précédemment, plus de matchs, et la fin de la phase de groupe pour laisser la place à un classement unique : une "saison régulière".

Un nouveau format que les amoureux du football pourront suivre en exclusivité et en intégralité sur les chaînes du groupe Canal. David Ginola, ancien joueur devenu la voix du foot sur Canal +, ne cache pas son envie de voir ce que va donner cette nouvelle Ligue des champions.

"Je crois que c'est ce que les joueurs veulent"

David Ginola confie à Lénaïg Monier qu'en tant que joueur, il aurait aimé disputer la compétition sous ce nouveau format : "En tant que joueur, moi, j'aurais adoré. Vous savez, nous les joueurs, les entraînements, c'est une chose. Mais ce qu'on veut, c'est la compétition. Donc, plus il y a de matchs, mieux c'est et je crois que c'est ce que les joueurs veulent". D'autant que désormais l'enjeu sera important pour les clubs, car "les huit premiers sont qualifiés après les autres participent à des barrages, les derniers sont éliminés et finalement ne sont pas reversés en Europa League".

Une nouvelle formule qui amène donc plus de matchs sera un véritable défi pour Canal+ : "On est ravi, car Canal a les droits de toutes les compétitions européennes, on va avoir énormément de matchs à couvrir. Il va y avoir une attente des téléspectateurs qui va forcément attendre quelque chose de cette nouvelle formule : savoir si elle est plus intéressante que la précédente".

"On attend énormément de ces clubs français qu'ils représentent le football français de la meilleure des manières"

Cette saison, quatre clubs français participent à la Coupe aux grandes oreilles : le Paris Saint-Germain, Lille, Monaco et le Stade Brestois. Ce dernier participera à la compétition après une saison exceptionnelle. Mais pour David Ginola, il sera le "petit poucet" de la compétition : "On va toujours attendre l'exploit du Stade Brestois. Après, c'est la compétition ultime. Je suis très content pour les supporters qui vont pouvoir assister à des matchs de fou. Le revers de la médaille serait de se retrouver avec des résultats qui sont psychologiquement difficiles".

Du côté du club de la capitale qui cherche à soulever le trophée depuis l'arrivée des Qataris en 2011, cette édition s'annonce rude : "Elle est compliquée, car le PSG est tombé dans un groupe difficile avec des matchs très difficiles à jouer. Marseille est à jamais les premiers, mais bon, ça serait bien qu'une autre équipe française remporte la Ligue des champions. Il y a beaucoup d'attente et on espère qu'ils vont aller jusqu'au bout".

L'ancien joueur de l'équipe de France souhaite également voir de bonnes prestations de la part de Lille et Monaco : "On attend énormément de ces clubs français, qu'ils nous surprennent, qu'ils nous donnent du plaisir et qu'ils représentent le football français de la meilleure des manières. Ça va être intéressant de voir comment les entraîneurs et les équipes vont appréhender tous ces matchs". La Ligue des champions nouvelle version débute dès mardi sur les antennes du groupe Canal avec l'entrée en lice de Lille qui se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting.