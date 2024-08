Ligue des champions : PSG, Monaco, Brest, Lille... Découvrez les affiches des clubs français

Le Paris SG recevra Manchester City et se déplacera chez le Bayern Munich en première phase de la Ligue des champions, affrontant également six autres adversaires issus des pots de niveau inférieur, selon le tirage au sort effectué jeudi à Monaco. Le PSG défiera aussi Arsenal, l'Atletico de Madrid, le PSV Eindhoven, Salzbourg, Gérone et Stuttgart. Ces huit matches auront lieu dans la période allant du 17 septembre au 29 janvier, avec l'objectif pour le club de la capitale de finir parmi les huit premiers au classement des 36 équipes engagées.

Des barrages permettront aux formations classées de la neuvième à la 24e place de tenter de se qualifier aussi. Dans le détail, Paris va recevoir Manchester City, l'Atletico de Madrid, le PSV Eindhoven et Gérone et se déplacera au Bayern, Arsenal, Salzbourg et Stuttgart. Le tirage au sort a été réalisé par ordinateur essentiellement.

Les quatre cadors européens pour Lille

Lille affrontera, entre autres, le Real Madrid, Liverpool, l'Atletico de Madrid ainsi que la Juventus Turin, lors de la première phase de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué jeudi à Monaco. Le club nordiste recevra la Juve et le Real, tenant du titre, au Stade Pierre-Mauroy, et se déplacera à Anfield pour y affronter Liverpool, et à Madrid pour jouer contre l'Atletico. Les Dogues ont donc hérité de quatre cadors européens, tous plus titrés et davantage habitués aux joutes européennes qu'eux.

Derrière ce quatuor, les Lillois auront quatre affiches a priori plus abordables: deux à domicile face au Feyenoord et à Sturm Graz, deux à l'extérieur face au Sporting Portugal et à Bologne. Pour rejoindre les huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition européenne entre clubs, leur tâche est grande mais pas irréalisable: il leur faudra terminer parmi les huit premiers clubs, qualifiés directement, ou parmi les formations classées des rangs 9 à 24, auquel cas ils disputeront des barrages. Les équipes du 25e au 36e et dernier rang seront éliminées de toute compétition européenne cette saison.

Le Real et le Barça pour Brest

Brest, qui va découvrir cette saison la Ligue des Champions, affrontera notamment deux géants d'Espagne, en recevant le Real Madrid et en allant à Barcelone, lors de la première phase de la compétition, selon le tirage au sort effectué jeudi à Monaco. Le club breton, qui avait le plus faible indice UEFA des 36 clubs engagés dans cette nouvelle version de la C1, recevra le Real Madrid à Guingamp et se déplacera au Camp Nou de Barcelone.

Brest, troisième du dernier championnat de France, recevra également le Bayer Leverkusen, le PSV Eindhoven et Sturm Graz. Les trois derniers matches du Stade Brestois dans cette nouvelle formule de la première phase de Ligue des Champions se feront à l'extérieur, face au Shakhtar Donetsk, à Salzbourg et au Sparta Prague.

Tirage plus clément pour Monaco

Monaco, vice-champion de France, se déplacera notamment sur la pelouse de l'Inter Milan et recevra, entre autres, Barcelone lors de la première phase de la Ligue des Champions, selon le tirage au sort effectué jeudi à Monaco. A domicile, les Monégasques joueront également contre Benfica, l'Étoile Rouge de Belgrade et Aston Villa.

Le programme de l'équipe de la Principauté, qui a eu un tirage au sort compliqué, est complété par trois déplacements, contre Arsenal, Bologne et le Dinamo Zagreb. La première phase de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions est étalée du 17 septembre au 29 janvier.

