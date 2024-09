Football : le PSG débute la Ligue des champions sans Kylian Mbappé, mais avec beaucoup d’ambition

Les Parisiens ont vite tourné la page Kylian Mbappé. L’équipe de Luis Enrique reste sur quatre succès consécutifs en Ligue 1 avec une moyenne stratosphérique de quatre buts marqués par match. Ce PSG, porté par Ousmane Dembélé, Bradley Barcola mais aussi par les jeunes recrues comme l’ex-rennais Désiré Doué et le jeune Portugais Joao Neves, affiche un niveau de maitrise assez impressionnant avant de recevoir Gérone, ce mercredi soir, pour débuter sa campagne de Ligue des champions nouvelle formule (coup d'envoi 21 heures au Parc de Princes).

"On rêve d’aller le plus loin possible dans cette compétition", assure Marquinhos

La période "Galactique du PSG" avec Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Lionel Messi, Neymar et bien sûr Kylian Mbappé est révolue. L’équipe est composée de joueurs avec des noms moins ronflants mais se révèle être tout aussi compétitive, assurait le capitaine Marquinhos, en conférence de presse à Poissy.

"Pour moi, mes coéquipiers, ils seront toujours les meilleurs du monde. Même s’il n’y a pas de grands noms et de stars, je suis toujours fier de mon équipe", affirmait le défenseur parisien. Le Brésilien aborde ce nouveau chapitre avec beaucoup d’ambition. "On est prêt pour aller chercher des belles choses. C’est une nouvelle compétition, une nouvelle formule, c’est comme un championnat. Tous les matches seront importants. Avec nos supporters, notre public, ce sera très important de bien démarrer la Ligue des champions."

Alain Giresse confiant dans les chances du PSG

Première étape ce soir avec Gérone, troisième du championnat espagnol la saison dernière à la surprise générale, mais qui vient d’être balayé par le FC Barcelone en championnat 4 buts à 1. Pour le consultant football d’Europe 1, Alain Giresse, le PSG, demi-finaliste la saison dernière, a encore le potentiel pour aller très loin en Ligue des champions. "Je pense que normalement, compte tenu des ambitions et du potentiel du PSG, le club devrait pouvoir finir dans les huit premiers. Avec les équipes plus huppées, il faudra être plus performant. Le PSG est plus armé même si c’est un nouveau Paris", affirme-t-il.

Les huit premiers de ce championnat seront qualifiés pour les huitièmes de finales. Le PSG, qui se déplacera prochainement à Arsenal et au Bayern Munich et recevra notamment l’Atletico de Madrid et Manchester City, devra sortir le grand jeu.