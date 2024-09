Football : la Ligue des champions fait son retour ce mardi avec son lot de nouveautés

La Ligue des champions, à suivre sur Canal+, commence ce mardi soir et la compétition fait peau neuve avec un nouveau format. Avec notamment plus de clubs engagés, plus de matchs, une compétition encore plus spectaculaire et plus de revenus avec près de 2 milliards et demi d’euros à se répartir entre les clubs participants.

La phase de groupe est terminée pour laisser place à un mini-championnat avec un classement unique où les 36 équipes engagées disputeront huit matchs. Et pour cette nouvelle saison, quatre clubs français sont sur la ligne de départ, une première dans l’histoire du football hexagonal avec le PSG, Brest, Monaco et Lille.

L’objectif de cette nouvelle formule est de contrer le projet de Super League et de garantir aux clubs des rentrées financières plus importantes et aux fans de suivre des rencontres avec des équipes prestigieuses. D’ailleurs, les affiches de rêve seront nombreuses dès ce mardi avec l'AC Milan opposé à Liverpool, mais aussi mercredi puisque Manchester City affrontera l’Inter Milan.

Du lourd pour les clubs français

Le LOSC Lille se déplace ce mardi soir à 21 heures à Lisbonne pour affronter le Sporting Clube Portugal et se mesura plus tard le Real Madrid, Liverpool, la Juventus de Turin. Mercredi soir, le PSG accueillera quant à lui les Espagnols de Gérone. Une mise en bouche intense avant de se mesurer au plat de résistance avec Manchester City, Arsenal, le Bayern Munich et l’Atletico de Madrid. Jeudi soir, l'affiche d'annonce sublime en principauté pour Monaco qui recevra le FC Barcelone.

Enfin, Brest qui découvre cette compétition, recevra jeudi également, à Guingamp, les Autrichiens du SK Sturm Graz tandis que fin janvier, c’est le Real Madrid qui viendra en Bretagne. "C’est attirant, mais attention, ce ne sera pas facile pour nos clubs français", tempère Alain Giresse, consultant football d’Europe 1.

Un nouvel hymne de la Ligue des champions

Les équipes finissant dans les premières places de ce mini-championnat fin janvier seront directement qualifiées pour les huitièmes de finales, les 16 suivantes disputeront des barrages. Il n'y aura pas de repêchage pour les formations terminant au-delà de la 25ᵉ place.

Dernière nouveauté, l’hymne de la Ligue des champions a été légèrement retouché avec quelques arrangements subtils qui pourraient froisser les oreilles de certains fans.