DIRECT - Paralympiques 2024 : médaille d'argent pour Heïdi Gaugain et Kévin Le Cunff en para-cyclisme

Nouvelle journée de compétition aux Jeux paralympiques ce vendredi. Et la moisson française se poursuit en para-cyclisme avec deux nouvelles médailles glanées dans la matinée. Au cours de l'après-midi, on suivra la course en ligne B avec Elie de Carvalho et Alexandre Lloveras, mais aussi le double masculin Stéphane Houdet et Frédéric Cattanéo pour le bronze en tennis fauteuil. Battue par la Sud-Coréenne Kwon, Brianna Vidé peut encore espérer grimper sur la troisième marche du podium en escrime fauteil.

Les principales informations : La razzia tricolore se poursuit en para-cyclisme. Heïdi Gaugain et Kévin le Cunff ont obtenu la médaille d'argent lors de la course sur route.

Elie de Carvalho et Alexandre Lloveras sont attendus sur les routes dans l'après-midi.

En escrime, la Française Brianna Vidé a été battue en quart de finale, mais peut encore décrocher le bronze via le tableau de repêchage.

Stéphane Houdet et Frédéric Cattanéo disputent actuellement leur match pour la 3e place en tennis-fauteuil

Gaugain encore en argent, petite déception pour Le Cunff

La para-cycliste française Heïdi Gaugain a obtenu vendredi la médaille d'argent lors de la course sur route à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, la dernière épreuve à laquelle elle participait lors des Jeux paralympiques de Paris. La cycliste de 19 ans se retrouve à nouveau sur la deuxième marche du podium, après avoir remporté l'argent lors du contre-la-montre sur route et lors de la poursuite individuelle sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. "J'ai fait la course que je voulais", s'est réjouit Heïdi Gaugain après avoir récupéré sa troisième médaille d'argent de ces Jeux, assurant n'avoir "aucun regret".

Métal identique pour Kevin Le Cunff qui termine juste derrière l'Ukrainien Yehor Dementyev. Après la ligne d'arrivée, c'est la déception qui domine : "j'étais vraiment venu pour gagner, j'aurais aimé que Gatien soit aussi sur la boîte, on a fait un début de courses exemplaire", a regretté auprès de journalistes Kévin Le Cunff. "Je perds au sprint, ce qui est plutôt mon point fort, je suis déçu", a-t-il ajouté.