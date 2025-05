Le Paris Saint-Germain rejoint l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions après sa victoire contre Arsenal

Ils l'ont fait ! Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire 2 à 1 contre Arsenal, sur sa pelouse du Parc des Princes (3-1 au cumul des deux matchs). Le PSG affrontera l'Inter en finale le 31 mai, à Munich.

Le but de Saka (76e) aura donné des espoirs aux Gunners pour revenir dans la rencontre et tenter d'accrocher les prolongations, mais le PSG a tenu le coup et se qualifie pour la deuxième fois de son histoire en finale de la plus belle des compétitions européennes.

Les Parisiens affronteront l'Inter Milan à Munich, le 31 mai prochain, pour tenter de soulever pour la première fois la "Coupe aux grandes oreilles".

