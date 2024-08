Paralympiques 2024 : le para-cycliste Dorian Foulon médaillé d'or en poursuite C4

Le para-cycliste français Dorian Foulon est devenu champion paralympique de poursuite individuelle en catégorie C5 au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines samedi. Dorian Foulon, 26 ans, conserve son titre acquis aux Jeux de Tokyo en 2021 dans cette catégorie destinée aux para-cyclistes ayant une amputation ou une atteinte sévère d'une main ou d'un pied.

Dorian Foulon, double champion paralympique

Dorian Foulon a un pied bot varus équin congénital gauche. Une fois la ligne d'arrivée franchie, il s'est offert plusieurs tours d'honneur, haranguant la foule avant de descendre de son vélo pour lancer un "clapping" retentissant dans un vélodrome surchauffé. Le Breton, désormais installé au Pays Basque, a dominé l'Ukrainien Yehor Dementyev en finale, comptant plus d'une seconde et demie d'avance sur lui à l'issue des 4.000 m de poursuite.

Il a rapidement pris les devants, puis n'a jamais baissé la cadence pour laisser son adversaire à distance tout au long de la course. Ce dernier avait pourtant frappé fort en qualifications en battant le record du monde, mais Foulon lui avait immédiatement répondu en pulvérisant la marque établie de plus de quatre secondes. Le désormais double champion paralympique décroche ainsi le deuxième sacre de l'équipe de France de para-cyclisme, après celle obtenue par Alexandre Léauté vendredi, et ajoute une 14e médaille au bilan français depuis le début de ces Jeux.