Tennis : Novak Djokovic vers un 100ème titre à Miami, Jakub Mensik lorgne sa première couronne

Novak Djokovic vise un centième titre ATP en finale du Master 1000 de Miami. Le vétéran serbe affrontera Jakub Mensik, un jeune joueur de 19 ans. Le duel paraît déséquilibré sur le papier, mais le Tchèque peut se targuer d'avoir les cinq tie-breaks qu'il a eu à disputer à Miami en s'appuyant sur un service redoutable.

Tombeur en quarts de finale du Français Arthur Fils, Jakub Mensik va jouer sa première finale en Masters 1000 à 19 ans. C'est le troisième plus jeune joueur à se qualifier pour cette finale à Miami, après Carlos Alcaraz en 2022 et Rafael Nadal, en 2005.

Novak Djokovic vise un 100e trophée

En face, son idole Novak Djokovic, numéro 5 mondial, est à une victoire de remporter son centième titre. "Depuis ma 99e victoire aux Jeux Olympiques de Paris, je participe à tous les tournois avec l'espoir de remporter ce centième titre, qui est plus spécial que les autres."

"Pour être honnête, je suis très satisfait de ma préparation et de mon jeu. Je n'ai pas perdu le moindre set, c'est donc une opportunité formidable. On verra bien ce qui se passera", a ajouté le Serbe en conférence de presse.

Un centième succès rapprocherait Novak Djokovic, des 103 sacres de Roger Federer et des 109 de Jimmy Connors, joueur le plus titré de l'histoire sur le circuit masculin. Le vainqueur de 24 Grands Chelem à 37 ans et 10 mois devient le finaliste le plus âgé en Masters 1000 et atteint sa 60ème finale de cette catégorie de tournois, égalant le record d'André Agassi.

Novak Djokovic retrouve du succès après une période délicate

Le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem n'avait plus atteint de finale depuis octobre dernier à Shanghai (défaite contre Jannik Sinner), et n'a plus gagné de trophée sur le circuit ATP depuis le Masters de Turin fin 2023.

Cette saison, il avait brillé en quart de finale de l'Open d'Australie contre Carlos Alcaraz avant de déclarer forfait en demi-finale, touché à une cuisse, puis de perdre dès ses entrées en lice à Doha en février et à Indian Wells début mars.

Le tout avant d'étinceler de nouveau à Miami, tournoi qu'il a déjà remporté à six reprises, mais plus depuis 2016, et sur lequel il ne s'était plus aligné depuis 2019.

Jakub Mensik, tombeur du Français Arthur Fils en quart de finale, a remporté les cinq tie-breaks qu'il a eu à disputer à Miami en s'appuyant sur un service redoutable (25 aces contre Fritz), notamment grâce à sa taille (1,93 m).

Il avait résisté, mais perdu en trois sets contre Djokovic lors de leur seule confrontation en octobre dernier, en quart de finale à Shanghai.