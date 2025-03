Plus de 100 matchs en 16 mois : la cadence infernale que ces footballeurs pourraient subir d'ici au prochain Mondial

D'ici à la fin de la Coupe du Monde 2026, soit en un an et quatre mois, certains joueurs comme le latéral marocain du PSG, Achraf Hakimi, pourraient disputer plus de 100 matchs. Un chiffre exorbitant qui renforce la récente polémique autour du rythme infernal que subissent les joueurs de football.

Championnats et coupes respectives, Ligue des champions, nouvelle Coupe du monde des clubs, sélections nationales... Le calendrier du football ne cesse de se remplir au fil des années. D'après The Athletic, média américain spécialisé dans le sport, certains joueurs pourraient être amenés à disputer plus de 100 matchs, en un an et quatre mois, d'ici à la fin de la Coupe du Monde 2026 organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Achraf Hakimi et Nicolas Jackson, deux exemples d'un potentiel rythme infernal ?

Achraf Hakimi, joueur du PSG et international marocain, ainsi que Nicolas Jackson, attaquant international sénégalais de Chelsea, font partie de ces joueurs.

Bien que le second soit actuellement blessé, il devrait revenir très prochainement sur le rectangle vert. S'il est amené à jouer tous les matchs avec son club et sa sélection, le Sénégalais de 23 ans pourrait disputer 113 matchs. Dans le détail, Nicolas Jackson serait susceptible de participer, avec le club londonien, au championnat et coupes anglaises, aux coupes d'Europe dont la Conférence League cette saison et potentiellement la Ligue des champions la saison prochaine et à la Coupe du monde des clubs.

Avec la sélection sénégalaise, il pourrait prendre part aux qualifications de la Coupe du Monde 2026, à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), aux plays-offs de la Coupe du Monde 2026, aux matchs amicaux et enfin à la Coupe du Monde 2026. Un destin qui pourrait être partagé avec le latéral marocain du PSG, Achraf Hakimi.

"Il va effectivement arriver un moment où on va faire grève"

Récemment, certains acteurs importants du football se sont plaints du trop grand nombre de matchs à disputer et du temps de récupération trop faible. L'international français, Jules Koundé, est le joueur ayant disputé le plus de rencontres sur l'année 2024 (chiffres arrêtés le 15 décembre), soit 69 matchs officiels et donc près de 5900 minutes, selon une étude de l'observatoire du sport CIES parue en décembre 2024.

"Le calendrier se charge chaque année, on a toujours plus de matchs et de moins en moins de repos", expliquait en septembre dernier le défenseur du FC Barcelone. Avant d'ajouter : "Ça fait trois ou quatre ans qu’on le dit et personne ne nous écoute, nous les joueurs, qui sommes les premiers acteurs. Il va effectivement arriver un moment où on va faire grève. C’est le seul moyen qu’on aura pour être entendu. On voit qu’il y a de plus en plus de blessures à cause du manque de repos".

L'un des coéquipiers en club de Jules Koundé, le milieu de terrain espagnol Pedri, est l'un des joueurs qui a été victime de ce rythme effréné. Lors de la saison 2020-2021, le joueur de 22 ans a disputé 73 matchs toutes compétitions confondues. Finalement, durant les saisons suivantes, Pedri s'est régulièrement blessé et a manqué, entre la fin de cette saison et avril 2024, 75 rencontres.