Coupe de France : «C'est un rêve de gosse», avant la rencontre contre le PSG, les Dunkerquois se préparent

Dunkerque rencontre ce mardi soir le Paris Saint-Germain. Une rencontre au sommet pour le petit club de Ligue 2. Du côté des supporters, on révise les bases avant le grand soir.



C'est une rencontre au sommet qui se profile pour les Dunkerquois. Ce mardi soir, Dunkerque rencontre le PSG en demi-finale de Coupe de France. Une affiche entre une équipe de Ligue 2 et le leader de la Ligue 1, que les supporters du club nordiste ne comptent pas rater.

Dans ce local rempli de supporters, les chants sont nombreux. Accompagnés de leurs drapeaux blanc et bleu, ils révisent avant la rencontre de ce mardi soir. La rencontre face au PSG, "c'est un rêve de gosse", confie au micro d'Europe 1, Quentin. "Ils sont rodés, ils veulent tout gagner et puis nous on sera leur petit caillou dans la chaussure", ajoute-t-il.

"Même si on prend une branlée, ce n'est pas grave"

Car la finale, ces supporters y croient. Juste à côté, Julien savoure surtout le parcours de son club dans cette compétition. "C'est que du plaisir, on ne pensait pas arriver jusque-là. Contre Lille et contre Brest, on a gagné ! Maintenant, on sait qu'on a 1% de chance de s'imposer face à Paris. Mais on a parlé avec les joueurs et ils vont la jouer à fond cette chance", assure-t-il.

"On a confiance en eux et même si on prend une branlée, ce n'est pas grave, c'est le jeu", conclut le jeune homme. D'autant que la dernière fois que Dunkerque a joué une demi-finale de Coupe, c'était il y a quasiment un siècle, en 1929. Alors ce soir, ils seront tous présents au stade ou devant leur télé pour assister à la rencontre. Rendez-vous ce mardi à 21h10 sur France 2 ou BeIN Sports 1.