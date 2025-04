Rugby : Louis Bielle-Biarrey élu meilleur joueur du Tournoi des six nations

Louis Bielle-Biarrey, l'ailier de l'équipe de France de rugby, un des grands artisans de la victoire des Bleus dans le Tournoi des Six nations, a été élu meilleur joueur de l'édition 2025 par un vote du public, ont annoncé les organisateurs mardi.

L'ailier français Louis Bielle-Biarrey, un des grands artisans de la victoire des Bleus dans le Tournoi des Six nations, a été élu meilleur joueur de l'édition 2025 par un vote du public, ont annoncé les organisateurs mardi. Auteur de huit essais en cinq matches, record égalé, "LBB" a récolté 65% des 121.400 voix du public lors d'un vote en ligne, loin devant les trois autres joueurs en lice, l'ailier anglais Tommy Freeman, le centre italien Tommaso Menoncello (désigné meilleur joueur du Tournoi 2024) et l'arrière écossais Blair Kinghorn.

"Je suis très content d'avoir remporté le trophée et que les gens aient massivement voté pour moi" a réagi l'ailier dans une vidéo publiée par les organisateurs. "Ça vient aussi récompenser le travail de l'équipe de France durant ce Tournoi où d'autres records ont aussi été battus, il n'y a pas que moi", a ajouté le supersonique ailier, seul joueur des Bleus à avoir disputé l'intégralité des cinq matches du Tournoi avec un autre Bordelo-Béglais, le centre Yoram Moefana.

Bielle-Biarrey a établi un nouveau record dans le Tournoi

À 21 ans, Bielle-Biarrey (19 sélections, 18 essais) a établi un nouveau record dans le Tournoi dans son format à six nations (que détenait l'Irlandais Jacob Stockdale avec sept essais en 2018) et fait aussi bien que ses lointains devanciers, l'Anglais Cyril Lowe (1914) et l'Ecossais Ian Smith (1925), quand le Tournoi se jouait à cinq.

🏆🇫🇷 8 essais et un tournoi exceptionnel pour notre ailier.



😍✨ Louis Bielle Biarrey est élu 𝐌𝐄𝐈𝐋𝐋𝐄𝐔𝐑 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑 𝐃𝐔 𝐒𝐈𝐗 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓 ! Fierté ! #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/WyZHAlZTxX — France Rugby (@FranceRugby) April 1, 2025

Un des essais de l'ailier de Bordeaux-Bègles a été désigné par le public essai de la compétition : il s'agit de son deuxième essai lors du triomphe français en Irlande (42-27), où à la 50ᵉ minute de jeu, il a aplati un coup de pied à suivre pour lui-même, une de ses armes favorites. "Je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est vrai que c'est un des plus importants", a estimé "LBB". "Ça venait concrétiser un temps fort contre l'Irlande où on avait une première mi-temps accrochée, et cet essai fait du bien à l'équipe à ce moment-là".