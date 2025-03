«Il ne peut plus s'exprimer verbalement» : un proche de Michael Schumacher donne des nouvelles peu rassurantes sur son état de santé

Icône de la Formule 1, la vie du septuple champion du monde, Michael Schumacher, a basculé un jour de décembre 2013 sur les pistes de ski de Méribel, dans les Alpes françaises. Depuis cet accident, l'état de santé du "Baron Rouge" est un secret bien gardé. Pourtant, ce jeudi, un journaliste allemand a donné des nouvelles, loin d'être rassurantes.

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher, retraité de la Formule 1 depuis un peu plus d'un an, descend les pistes de ski de la station de Méribel, dans les Alpes françaises, quand il chute. Sa tête vient percuter un rocher. Le septuple champion du monde souffre d'un traumatisme crânien et est placé dans le coma à l'hôpital de Grenoble. Quelques mois plus tard, il est rapatrié dans sa résidence suisse.

Depuis, sa famille, et surtout son épouse Corinna, maintient le secret autour de son état de santé. Aucune photo de Michael Schumacher n'a été publiée depuis l'accident. Une des rares personnes qui peut lui rendre, Felix Görner, un des plus grands journalistes spécialisés dans la Formule 1 en Allemagne, a livré quelques informations sur le "Baron Rouge", ce jeudi 27 mars.

"Une personne totalement dépendante des soignants"

Sur les ondes de RTL Allemagne, Felix Görner a qualifié la situation de Michael Schumacher de "très triste" : "C'est une personne qui a besoin de soins, totalement dépendante des soignants. Il ne peut plus s'exprimer verbalement", a-t-il affirmé. Le journaliste a confirmé le fait qu'"un maximum de 20 personnes peuvent contacter Michael".

Une discrétion qu'il semble approuver : "À mon avis, c'est la bonne stratégie. Parce que la famille agit dans l'intérêt de Michael. Elle a toujours strictement protégé sa vie privée et cela n'a pas changé". Des informations qui viennent s'ajouter aux rares prises de parole de la famille de la légende de la F1.

Dans le documentaire Schumacher sur Netflix en 2021, son fils, Mick, qui était présent au moment de l'accident et qui avait 14 ans, s'était souvenu des moments heureux qu'ils avaient passés ensemble avant l'accident, "tous ces moments que les autres enfants peuvent passer avec leurs parents... tout cela n'existe plus. Je dirais que papa et moi, on se comprend toujours, mais d'une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. On a toujours énormément de choses à se dire. Je donnerais tout pour qu'on puisse se parler".

Corinna, l'épouse de l'ancien pilote Ferrari, avait eu des mots tendres pour son mari : "Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là, il est différent, mais il est là. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise. Michael nous a toujours protégés, et maintenant, nous protégeons Michael".