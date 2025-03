Ligue des champions féminine : Kadidiatou Diani décisive, Lyon file en demi-finale

L'Olympique lyonnais s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Ligue des champions féminine, en venant pour la deuxième fois à bout du Bayern Munich (4-1). Kadidiatou Diani a été décisive, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives.

Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions féminine après sa victoire (4-1), mercredi au Groupama stadium, contre le Bayern Munich. Les Rhodaniennes avaient déjà remporté le match aller (2-0).

Une belle réaction en deuxième période

Si la qualification semblait bien partie, l'OL n'a pas livré une grande performance, surtout en première période. Les joueuses de Joe Montemurro étaient même menées à la pause (1-0, 33e) après un but de Clara Bühl inscrit à la suite d'une erreur de relance de Selma Bacha. Juste avant la pause, Dzsenifer Maroszan a même failli marquer contre son camp après un coup franc de la même Bühl (44e), manière de conclure une première période assez médiocre.

Lyon a toutefois égalisé vingt secondes après le retour des vestiaires, Melchie Dumornay reprenant de la tête un centre délivré de l'aile droite par Kadidiatou Diani (46e). Diani, très dynamique sur son côté, a été déterminante dans le succès des siennes avec un but et deux passes décisives.

C'est elle qui a donné l'avantage à son équipe en profitant d'une maladresse de la défenseure Giulia Gwinn (2-1, 54e). Elle a ensuite offert le troisième but de l'Olympique lyonnais en adressant un centre parfaitement dosé au sol à Tabitha Chawinga, qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon dans la cage (3-1, 60e). Au bout du temps additionnel, Ada Hegerberg, entrée à l'heure de jeu, a porté le score à 4-1 après une offensive de Dumornay (90e+4), un but accordé après vérification de la vidéo.