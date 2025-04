Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Grand Prix du Japon, troisième manche de la saison ?

Après l'Australie et la Chine, la F1 est au Japon pour disputer la troisième manche du championnat du monde, sur le circuit mythique de Suzuka. Après deux victoires en deux courses, McLaren espère bien poursuivre sur sa lancée. De son côté, Ferrari doit accomplir un week-end sans accroc après la double disqualification à Shanghai.

Troisième manche du championnat du monde de F1 et ce week-end, le paddock a posé ses valises à Suzuka, au Japon. Sur ce circuit mythique, McLaren espère bien poursuivre sur sa lancée et enchaîner une troisième victoire en autant de course et maintenir son avance dans les deux championnats.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Quatre drapeaux rouges lors de la deuxième séance d'essais

Et lors des deux premières séances d'essais libres, ce vendredi matin, les choses se sont bien déroulées pour l'écurie britannique. Lando Norris avait signé le meilleur temps de la première séance, quand son coéquipier, Oscar Piastri, a été le plus rapide de la deuxième.

Une deuxième séance d'essais interrompue à quatre reprises. Quelques minutes après le début de la séance, Jack Doohan est victime d'une violente sortie de piste au premier virage et va détruire son Alpine. Le pilote s'en sort indemne. C'est ensuite Fernando Alonso qui sort de la piste sans parvenir à sortir sa monoplace du bac à graviers. Deux autres drapeaux rouges ont été agités pour... des incendies sur le bord de la piste provoqués par les étincelles sous les monoplaces.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'attraction Tsunoda

L'une des attractions de ce début de week-end de Grand Prix aura été les premiers tours de piste du local de l'épreuve, Yuki Tsunoda, au volant de la Red Bull. Le Japonais a échangé son baquet chez Racing Bulls avec celui de Liam Lawson au sein de l'écurie autrichienne. Tsunoda qui espère performer dans cette monoplace qui plus est à domicile, même s'il sait que "la priorité, c'est Max (Verstappen)" chez Red Bull.

Toujours chez Racing Bulls, il faut noter la belle performance du Français, Isack Hadjar, auteur du troisième meilleur temps de la deuxième séance, ce vendredi. Ce week-end est aussi très attendu chez Ferrari. La Scuderia espère avoir un bon rythme sur la piste et surtout sans accroc. L'écurie italienne reste sur une double disqualification de Charles Leclerc et Lewis Hamilton à l'arrivée du Grand Prix de Chine pour voiture non conforme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un Grand Prix matinal pour les fans français

Ce samedi, dernière séance d'essais libres qui sera à suivre aux alentours de 4h30 sur Canal+ Sport. Rendez-vous ensuite à 8 heures pour suivre les qualifications du Grand Prix du Japon, toujours sur Canal+ Sport.

Le départ du Grand Prix, lui, sera donné à 7 heures ce dimanche. Une course qui sera à suivre sur Canal+. Tout comme le podium et le magazine Formula One qui reviendra sur tout ce qu'il se sera passé lors de cette course avec les réactions des pilotes et des directeurs d'écuries, aux alentours de 9 heures.