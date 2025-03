Groupes d'ultras menacés : les Stéphanois appelés à manifester samedi

Les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes de supporteurs ultras du club de Saint-Etienne ont appelé les Stéphanois à marcher, à partir de 14h, du centre-ville jusqu'au stade Geoffroy-Guichard, l'emblématique "chaudron", où l'ASSE affrontera le PSG dans la soirée. Les deux groupes sont menacés de dissolution par le ministère de l'Intérieur.

Une marée verte est attendue samedi dans les rues de Saint-Etienne pour manifester son soutien à deux groupes de supporteurs ultras de son club de football, menacés de dissolution par le ministère de l'Intérieur.

Une marche à partir de 14h

Les Magic Fans et les Green Angels ont appelé les Stéphanois à marcher, à partir de 14h, du centre-ville jusqu'au stade Geoffroy-Guichard, l'emblématique "chaudron", où l'AS Saint-Etienne affrontera le PSG dans la soirée. L'appel à manifester a été largement relayé, notamment dans la sphère politique et syndicale, et plusieurs milliers de personnes sont attendues, selon la préfecture de la Loire qui prévoit un dispositif de sécurité renforcée.

Le match contre le leader de L1, prévu à guichets fermés bien que les supporters parisiens soient interdits de déplacement, est lui-même considéré à risque et des renforts en matériels (canons à eau, drones) et en unités de forces mobiles ont été mobilisés.

Dans leur tract, intitulé "Le chaudron ne se dissout pas", les organisateurs de la manifestation souhaitent une ambiance "familiale et festive" et demandent de ne pas apporter d'engins explosifs, ni de drapeaux de partis ou syndicats.

Le ministère de l'Intérieur, qui souhaite endiguer la violence dans le foot, examine la situation de plusieurs clubs de supporteurs, dont celle des Magic Fans et des Green Angels, fondés en 1991 et 1992 et qui gèrent plus de 15.000 membres des kops sud et nord.

Le président de l'ASSE dans le cortège

Leurs représentants, ainsi que la direction de l'ASSE, sont convoqués mardi devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, qui rendra ensuite un avis consultatif. Même si aucune décision n'est prise, la menace de dissolution des Magic Fans et Green Angels a suscité une large désapprobation dans une ville viscéralement attachée à son club de foot, même s'il n'est plus à son niveau des glorieuses années 1960 et 1970.

Le président de l'ASSE Ivan Gazidis, qui rejoindra le cortège samedi après-midi, s'oppose ainsi "fermement" à une mesure jugée "disproportionnée et inefficace pour lutter contre la violence et les discriminations dans les stades".

Les deux clubs, principaux animateurs des tribunes populaires avec leurs chants, drapeaux et tifos, ont aussi reçu l'appui des dix parlementaires de la Loire, toutes étiquettes confondues, du maire ex-LR de Saint-Etienne Gaël Perdriau, et même du député LR de la Haute-Loire Laurent Wauquiez, en concurrence avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour la présidence de leur parti.