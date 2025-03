Six nations féminin : la France remporte son deuxième match dans la compétition avec bonus contre l'Ecosse

Le XV de France enchaîne dans le tournoi des six nations féminin. Après sa victoire en ouverture contre l'Irlande, les Bleues ont largement battu l'Écosse (38-15) lors de la deuxième journée du tournoi. Une victoire bonifiée par un bonus offensif.

Nettement dominatrices devant et dans les contacts, les Françaises ont fini par faire exploser l'Écosse samedi à la Rochelle lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations féminin (38-15), avec le bonus offensif. Les Bleues comptent deux victoires et neuf points après le succès contre l'Irlande (27-15) et sont toujours bien parties pour vivre une finale du Tournoi lors de la dernière journée avec le déplacement chez les favorites anglaises.

En avance à la mi-temps (13-7), les Bleues ont surtout creusé l'écart à l'heure de jeu avec trois essais en sept minutes, de Teani Feleu, Seraphine Okemba et Morgane Bourgeois, par ailleurs toujours aussi excellente face aux perches (6/7, 20 points au total).

Prochain match contre le pays de Galles

À l'image de la troisième ligne Teani Feleu, déjà joueuse du match à Belfast, ou de la deuxième ligne Madoussou Fall Raclot, les Françaises ont imposé leur supériorité physique. Elles ont ainsi marqué le premier essai grâce à l'ouvreuse Carla Arbez à la suite d'un enchaînement de jeu à une passe où les Bleues ont systématiquement avancé (10-0, 12e).

Sans ballon, la ligne de défense française était particulièrement redoutable aussi, récupérant cinq pénalités pendant des possessions écossaises. Et seule une série d'erreurs françaises a permis à l'Écosse d'inscrire des points avant la mi-temps : après un en-avant sur la ligne des 40m, l'Écossaise Lisa Thomson a pu envoyer le ballon à ras de terre en avant et, sous la pression de d'Emma Orr, Marine Ménager a cafouillé et ne s'est pas saisi de la balle, offrant un essai entre les poteaux juste avant la pause (13-7).

Les Écossaises ont poussé après le retour des vestiaires, tout en restant à distance grâce au pied de Morgane Bourgeois et un drop de Pauline Bourdon-Sansus après un renvoi d'en but écossais (19-10). Et après 20 minutes équilibrée, elles ont fini par baisser d'intensité et les Françaises ont parfaitement profité pour aller chercher le bonus en quelques minutes.

De quoi satisfaire le stade Marcel-Deflandre, à guichet fermé. Les Bleues vont profiter d'une semaine de coupure avant de reprendre le Tournoi contre le pays de Galles, à Brive.