Coupe de France : Dunkerque et Cannes rêvent, Paris et Reims favoris

Les demi-finales de Coupe de France se jouent mardi et mercredi. D'abord, Dunkerque reçoit le Paris Saint-Germain puis Reims se déplace à Cannes. Les Cannois sont les derniers amateurs de la compétition et devront réaliser l'exploit de battre les Rémois, en bonne forme récemment et vainqueurs contre Marseille (3-1) samedi.

Cannes (N2) et Dunkerque (L2) ont déjà réussi des exploits pour atteindre les demi-finales de la Coupe de France, mais il en faudrait de gigantesques pour que les Azuréens, Petit Poucet de la compétition, sortent Reims mercredi et surtout que les Nordistes battent le Paris Saint-Germain mardi.

Le PSG invaincu cette saison contre des équipes françaises

Le carnaval dure jusqu'au 1er avril pour Dunkerque. L'USLD dispute le plus grand match de toute son histoire, à égalité avec un très ancien précédent dans le dernier carré de la Coupe en 1929. Le club s'appelait alors l'UR Dunkerque-Malo et avait été battu par le FC Sète (2-1).

Mais l'ogre PSG, invaincu cette saison contre des équipes françaises, paraît irrésistible sur la route de son doublé, le titre étant virtuellement acquis, voire de son triplé, avec un quart de finale de Ligue des champions à venir contre Aston Villa huit jours plus tard.

Si Luis Enrique devrait continuer à faire tourner son effectif en Coupe de France, son vivier est tel que la marche parait infranchissable pour les Nordistes, cinquièmes de Ligue 2. Le PSG est "la meilleure équipe que j'aie jamais affrontée", assure le brillant entraîneur portugais de Dunkerque, Luis Castro.

Dunkerque tentera tout de même l'impossible dans le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq où il avait réussi, déjà, un immense exploit : battre le LOSC (1-1, 5 t.a.b. à 4) en 8e, dans un derby enflammé. "Ils ont une trajectoire impressionnante" après avoir éliminé trois équipes de Ligue 1, "j'espère que (mardi) ils ne seront pas autant en réussite", a affirmé l'entraîneur du PSG, l'Espagnol Luis Enrique.

Pour l'AS Cannes aussi, s'ouvrir le chemin de la finale du 24 mai réclame une nouvelle grosse performance contre Reims pour devenir le troisième club du quatrième niveau à l'atteindre après Calais (1999) et Les Herbiers (2018).

Reims s'est donné de l'air

Dans un lointain passé, l'AS Cannes a remporté une fois la Coupe de France, en 1932, et atteint les demi-finales en 1992, éliminé par Monaco (0-0, 5 t.a.b. à 3). L'année de la catastrophe de Furiani, l'autre demi-finale Bastia-Marseille ne s'était pas jouée et donc la finale non plus.

Après une longue éclipse, la perte du statut professionnel en 2004, revoilà l'ASC, relancée par l'arrivée de l'Américain Dan Friedkin, déjà propriétaire de l'AS Rome ou d'Everton. L'équipe au dragon a perdu du terrain dans la course à la montée en National, 3e à huit longueurs du leader Le Puy dans son groupe de National 2.

Mais La Bocca, qui a vu débuter Zinédine Zidane, Patrick Vieira ou Johan Micoud en première division, rêve à nouveau, dans le sillage de leur lointain héritier Julien Domingues, meilleur buteur de la compétition (cinq buts) comme Gonçalo Ramos (PSG) et Arnold Vula (Le Mans). "C'est une Ligue 1, s'ils ont envie de nous prendre ils nous prendront, ça dépend d'eux", a admis l'entraîneur cannois Damien Ott.

Car Reims aussi rêve de renouer avec un passé sépia. Le club six fois champion de France et deux fois finaliste de la Coupe des clubs champions il y a une éternité (1956 et 1959) a remporté deux fois le trophée (1950 et 1958) mais n'a plus remporté de titre depuis celui de champion en 1962 ni joué de demi-finale depuis 1988.

Les Champenois se sont donné un peu d'air dans la course au maintien en battant Marseille (3-1) ce week-end, leur première victoire en Ligue 1 depuis le 10 novembre, mais leur parcours en Coupe reste un bol d'air frais dans une saison pénible.