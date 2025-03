Saint-Étienne : des milliers de supporters stéphanois ont manifesté contre la dissolution de deux groupes avant le match contre le PSG

En Ligue 1 ce samedi, Saint-Étienne affronte le Paris Saint-Germain. Une rencontre placée sous haute surveillance. En marge de la rencontre, une marée verte de supporters a défilé dans le centre-ville de Saint-Étienne jusqu'au stade Geoffroy-Guichard. Deux groupes de supporters ultra du club sont menacés de dissolution par le ministère de l'Intérieur.

C'est un match placé sous haute surveillance. Avant le match entre l'AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain, une manifestation a eu lieu du centre-ville au stade. En tête de cortège, un typho avec ce slogan : "Le chaudron ne se dissout pas".

"L'amputer des groupes de supporters, c'est priver d'espoir des Stéphanois"

Sous un nuage de fumigènes, des milliers de supporters entonnent des chants festifs. Mais aussi des slogans hostiles au ministre de l'Intérieur dans les rues de Saint-Étienne. Les manifestants dénoncent le projet de dissolution des deux principaux groupes de supporters, fondés il y a plus de 30 ans et qui jouent un rôle essentiel dans la communauté locale.

"Le chaudron, c'est en partie l'âme de Saint-Étienne. L'amputer des groupes de supporters, c'est priver d'espoir des Stéphanois, une population qui est modeste. Les associations de supporters ont un rôle de régulation. Sans les associations, c'est potentiellement plus de risques, de chants racistes et de violences", explique Karim, fan des Verts depuis son enfance.

Une décision injuste et politique selon Corentin, porte-parole des Magic Fans, qui fustige aussi l'amalgame entre ultra et hooligan : "Nous sommes implantés dans le tissu local. On est un véritable vecteur social de la ville de Saint-Étienne. Un ultra, il est pleinement investi dans la vie de son groupe. On n'est pas des hooligans, encore une fois, on le répète".

Mardi, les deux groupes de supporters seront auditionnés devant la Commission Nationale Consultative de Prévention des Violences lors des manifestations sportives, qui rendra ensuite un avis.