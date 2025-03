Ligue des Champions : «On voit que la mentalité a changé», les supporters parisiens optimistes avant le déplacement à Liverpool

Mardi, le Paris Saint-Germain affronte Liverpool à Anfield pour un match décisif des 8ᵉ de finale de la Ligue des champions. Après une défaite 0-1 au Parc des Princes, les Parisiens comptent bien inverser la tendance. À Paris, les supporters, comme Patrick et sa fille, croient fermement à une qualification et sont déjà prêts à revivre la magie de l’an dernier.

Un jour décisif pour le Paris Saint-Germain. Mardi, Ousmane Dembélé et consorts vont retrouver Liverpool dans le mythique stade d'Anfiled dans le cadre des 8ᵉ de finale de la Ligue des champions. Leur objectif : inverser la tendance après leur défaite du match aller (0-1) malgré une nette domination pendant près de 90 minutes. Les joueurs du PSG s'envolent donc ce lundi vers l'Angleterre, tandis que dans les rues de la capitale, les supporters parisiens se préparent déjà pour ce rendez-vous décisif.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Mondial des clubs : la Fifa promet un pactole d'un milliard de dollars aux 32 participants

"Je sais qu'on va se qualifier là-bas"

Europe 1 s'est rendue dans un bar du 14ᵉ arrondissement de Paris où plus de 60 supporters devraient être présents mardi soir pour passer la soirée dans ce temple en l'honneur du PSG. Casquettes, maillots, posters de joueurs accrochés aux murs, chaises et tables en rouge et bleu, c’est le repère des plus grands fans parisiens. Le patron, Patrick, est certain que son club de cœur va s’imposer en Angleterre.

"Je sais qu'on va se qualifier là-bas", assure-t-il. "On doit jouer de la même façon qu'au Parc, les presser, les priver de ballon et avoir un peu plus de réussite devant le but parce qu'on n'a pas eu de chance à Paris". Son pronostic : 3-1 Paris.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Ligue 1 : Lyon sans Paulo Fonseca face à Nice, les supporters divisés par son expulsion

"Ils sont surmotivés"

Dans la famille, la passion se transmet de génération en génération. La fille de Patrick, Océane, est, elle aussi, supportrice du club parisien. "On voit que la mentalité a changé, ils sont surmotivés. Comparé aux dernières années, j'y crois et j'ai juste hâte d'être au match", analyse-t-elle.

Patrick et sa fille espèrent maintenant revivre la même émotion que l'an dernier. Paris, battu à l'aller au Parc des Princes, avait réussi, lors du match retour, à terrasser Barcelone (1-4). L'histoire pourrait bien se répéter mardi soir, pour le plus grand bonheur des supporters franciliens.