Ligue des Champions : le PSG au sommet de son art affronte l’équipe légendaire de Liverpool

Le PSG reçoit Liverpool en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens vont recevoir la meilleure équipe européenne actuellement. Une formation légendaire, six Coupes d'Europe au compteur, un club suivi dans le monde entier. Mais les hommes de Luis Enrique ont les moyens de s'imposer. Paris a gagné 15 des 16 rencontres disputées depuis le début de l'année.

Il y avait les critiques, il y a maintenant les louanges. Luis Enrique est passé du statut d'entraineur décrié, à celui de coach admiré. Depuis la victoire de prestige face à Manchester City, à la mi-janvier, le Paris Saint-Germain enchaîne les succès. Paris a un rythme d'enfer, en 10 matchs, le PSG a inscrit 40 buts et a fait la leçon à Brest en marquant un total de 10 buts lors des barrages.

Dembélé : 26 buts, 7 passes décisives depuis le début de la saison !

Ousmane Dembélé est transfiguré. Lui qui enchaînait les ratés devant les buts, désormais, il marque pratiquement à chaque rencontre, soit 26 buts et sept passes décisives. C'est, à 27 ans, la plus belle saison de sa carrière et de loin. La méthode Luis Enrique porte ses fruits, lui qui est intransigeant et qui impose à chaque joueur un travail précis sur le terrain.

L'Espagnol de 54 ans, passionné de tactique, leur demande de défendre et d'attaquer ensemble, de garder la balle aussi longtemps que possible, et cela marche. Luis Enrique est d'ailleurs optimiste avant ce choc face à Liverpool, comme il l'a confié à PSG TV puis en conférence de presse.

"Il faut essayer d'avoir le ballon plus qu'eux, d'avoir plus d'occasion, bien défendre, la même chose que dans tous les autres matches. Bien entendu, on sait qu'en face, il y a l'équipe la plus régulière depuis le début de la saison, mais le plan ne change pas", insiste-t-il.

L'entraîneur parisien analyse également l'identité des deux formations, à la fois la sienne, mais aussi celle dirigée par Arne Slot, qui a pris la succession du mythique Jürgen Klopp : "Cela peut être une motivation si on peut faire dire que le PSG joue de manière positive, donner envie de regarder le match, c'est génial".

"Le PSG et Liverpool sont deux équipes similaires, encore plus fortes défensivement qu’avant » Florent Sinama-Pongolle

Les stars parisiennes Mbappé, Messi et Neymar sont partis. Désormais, c'est un collectif bien huilé, plus homogène et qui avale les kilomètres. En face, Liverpool propose un jeu similaire. C'est un match très ouvert, analyse l'ancien joueur des Reds et consultant de Canal +, Florent Sinama-Pongolle, joint par Europe 1.

"Je pense que vu l'état d'esprit et la dynamique du PSG ces derniers temps, je trouve que c'est une équipe en construction positive et qui a ses chances face à Liverpool. Cela peut venir d'un peu partout, une formation plus équilibrée, qui défend et attaque en équipe. Les résultats parlent d'eux-mêmes", explique-t-il au micro bleu.

L'ancien attaquant de Liverpool estime que l'équipe anglaise a encore progressé et est un client sérieux à la victoire finale en Ligue des champions cette saison : "Liverpool règne sur le championnat anglais actuellement, c'est une équipe qui est encore plus costaude avec la venue d'Arne Slot qui a gardé la base de travail de Jürgen Klopp en ajoutant de la justesse. On a deux équipes qui ont un grand changement au niveau du collectif, une équipe qui travaille ensemble".

Selon Florent Sinama-Pongolle, Liverpool est capable de conserver sa force d'attaque tout en défendant : "C'est le gros point fort de cette formation qui n'est jamais éparpillée, avec un jeu de transition rapide, tout en conservant une défense très compacte. Ce sont deux équipes assez similaires. Cette année, on sent un travail de fond qui est basé avant tout sur l'équilibre défensif. Le PSG ou Liverpool peuvent marquer beaucoup de but, mais ce qui compte pour aller au bout de ces compétitions, c'est d'avoir une formation plus compacte avec des joueurs qui se battent ensemble".

Une analyse partagée par le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse, très admiratif du jeu flamboyant proposé actuellement par le PSG : "C'est une équipe très collective, beaucoup de percussion et de la vitesse au niveau le plus élevé, même au-delà de ce que l'on est capable de faire au quotidien", insiste-t-il.

Et le PSG devra se montrer très rigoureux en défense pour barrer la route au mythique attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, auteur de 30 buts et 22 passes décisives cette saison. L'un des "Trois avions de chasse" de Liverpool, comme l'a expliqué Luis Enrique en conférence de presse, avec Diogo Jota et Luis Diaz.