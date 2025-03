Mondial des clubs : la Fifa promet un pactole d'un milliard de dollars aux 32 participants

La Fifa a promis une dotation record d'un milliard de dollars aux 32 équipes participant à la nouvelle Coupe du monde des clubs, qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. À titre de comparaison, le "prize money" du Mondial-2022 au Qatar n'était que de 440 millions de dollars.

La Fédération internationale de football a promis mercredi une dotation record d'un milliard de dollars (environ 930 millions d'euros) aux 32 équipes participant à la nouvelle Coupe du monde des clubs, qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. Alors que ce tournoi quadriennal fait l'objet de nombreuses critiques et est accusé de surcharger le calendrier, c'est un véritable pactole que la Fifa a mis sur la table lors de son Conseil.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À titre de comparaison, le "prize money" du Mondial-2022 au Qatar n'était que de 440 millions de dollars (environ 409 millions d'euros). La Ligue des champions, dont la nouvelle formule comprend 36 formations, propose, elle, 2,467 milliards d'euros aux qualifiés, mais celle-ci court sur plusieurs mois (de septembre au 31 mai pour l'édition 2024/2025).

Aucune précision n'a été apportée pour l'instant au sujet de la répartition exacte de cette manne entre les 32 clubs en lice (douze européens dont le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich ou le PSG, six sud-américains, quatre africains, asiatiques et nord-américains, un venu d'Océanie et l'Inter Miami de Lionel Messi pour représenter le pays-hôte).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais son approbation par les 37 membres du "gouvernement" de la Fifa intervient après la signature de plusieurs partenariats, qui ont permis de lever les dernières incertitudes sur les recettes et les retombées financières de cette compétition très décriée, censée être une répétition générale à un an du Mondial-2026 organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La plateforme britannique DAZN est ainsi devenue le diffuseur exclusif de l'épreuve moyennant un milliard d'euros, selon une source proche du dossier, et la Fédération internationale a également signé des contrats avec des sponsors tels que Coca-Cola, Bank of America, le groupe chinois de téléviseurs et d'électronique Hisense et le brasseur belge AB InBev. En plus du milliard promis aux équipes qualifiées, un mécanisme de solidarité sera également mis en place pour reverser le reste des recettes de la compétition, estimées à 2 milliards de dollars par la Fifa, aux autres clubs de la planète.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Soutien des clubs

"La Coupe du monde des clubs ne sera pas seulement le summum du football interclubs, mais aussi une démonstration éclatante de solidarité qui profitera aux clubs dans leur ensemble à une échelle qu’aucune autre compétition n’a jamais connue (...) La Fifa ne conservera pas un seul dollar", a commenté le président de l'instance, Gianni Infantino, qui a également officialisé l'organisation d'un tournoi similaire pour les femmes en 2028.

Le Mondial des clubs masculin, dont la finale est prévue au MetLife Stadium de New York, là où se déroulera celle de la Coupe du monde 2026, va se tenir dans un contexte d'opposition grandissante contre les cadences infernales dans le football. Le syndicat mondial des joueurs (Fifpro) et l'Association européenne des ligues ont ainsi déposé en octobre 2024 une plainte auprès de la Commission européenne contre la Fifa, accusée d'abuser de sa position dominante concernant l'élaboration du calendrier.

La suite après cette publicité

"Générer plus d'argent"

Plusieurs joueurs de premier plan, comme le Ballon d'Or espagnol Rodri, le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk ou le Français Aurélien Tchouaméni ont même émis l'idée d'une grève pour protester contre l'accumulation des matches, déjà perceptible avec la nouvelle Ligue des champions cette saison. Le président de la Fifa Gianni Infantino s'appuie en revanche sur le soutien des clubs, notamment de la puissante ECA (Association des clubs européens) dirigée par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Le responsable qatarien a ainsi fermement défendu le tournoi, dimanche dans une interview accordée aux médias allemands Bild et Die Welt, expliquant que les clubs devaient "générer plus d'argent".

"Nous voulons être plus présents sur différents marchés, y compris aux États-Unis. La Coupe du monde des clubs est une excellente opportunité pour cela", a-t-il déclaré, ajoutant que les négociations se poursuivaient au sujet du partage des primes de performance et de participation qu'il souhaite plus conséquentes pour les douze équipes européennes.