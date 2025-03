Ligue 1 : avant Liverpool, le rebond du PSG passe par Rennes et la Bretagne

À trois jours de son déplacement à Liverpool en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain souhaite retrouver le goût de la victoire ce samedi face au Stade rennais, équipe en forme du championnat depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur.

Trois jours après son revers face à Liverpool (0-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, malgré une nette domination, le PSG se déplace à Rennes ce samedi (17 heures), pour le compte de la 25e journée du championnat. Une manière de se rassurer, avant de retrouver les Reds pour le match le plus important de leur saison jusqu'à présent.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Rebondir", malgré la déception

Toujours invaincus en Ligue 1, les Parisiens partiront favoris de cet affrontement. "Je pense qu’ils vont continuer leur marche en avant. Ce qu’ils ont été capables de réaliser (contre Liverpool, ndlr), il faut qu’ils s’appuient là-dessus pour ce match de championnat. Il faut être capable, malgré la déception, de rebondir", assure Alain Giresse, consultant pour Europe 1.

Rester vigilant, une nécessité puisqu'en face, la formation bretonne est en grande forme. Depuis l'arrivée d'Habib Beye, Rennes reste sur quatre victoires en cinq matchs. "On ne va pas se poser en victime. Soit on décide de capituler parce qu’ils sont trop forts, soit on y va la tête haute et surtout avec la volonté de les mettre en difficulté. On a travaillé toute cette semaine avec des joueurs qui comprennent le sens de notre ambition", avance l'ancien technicien du Red Star, impressionné par la maîtrise parisienne affichée lors du dernier match de Ligue des champions.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Tâche donc au PSG, qui n’a plus perdu face au Stade rennais depuis 2023, de se relever, avant de s'envoler lundi pour l'Angleterre.