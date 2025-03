Ligue 1 : Lyon sans Paulo Fonseca face à Nice, les supporters divisés par son expulsion

Lyon affronte Nice sans Paulo Fonseca, suspendu pour neuf mois après son expulsion pour comportement menaçant envers l'arbitre. Les supporters sont divisés : certains soutiennent le coach, d'autres jugent son attitude inacceptable. C'est l'adjoint Jorge Maciel qui dirigera l'équipe ce soir.

Fin de la 25ème journée de Ligue 1 de football ce dimanche soir avec la rencontre Nice-Lyon. Un match important pour les deux clubs, en course pour la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Et le premier pour les Lyonnais, disputé sans leur entraîneur, le Portugais Paulo Fonseca, expulsé la semaine dernière et suspendu neuf mois de banc de touche et de vestiaire pour son attitude menaçante vis-à-vis de l'arbitre.

Depuis, le club a apporté son soutien à son coach par la voix de son président, John Textor, en jugeant la sanction de la commission de discipline trop sévère. Et pourtant, Lyon va devoir faire sans Paulo Fonseca.

Des avis mitigés chez les supporters

Les supporters lyonnais sont partagés concernant Paulo Fonseca. Les plus nombreux font corps avec leur club et apportent leur soutien inconditionnel à l'entraineur portugais. "Il ne faut pas changer de coach, car Fonseca est un bon coach. Donc, il faut le garder", explique un supporter au micro d'Europe 1.

Un autre rétorque : "Je ne vois pas au nom de quoi le club devrait le limoger alors que c'est dans l'intérêt de l'équipe qu'il s'est énervé. Il a le cœur lyonnais", ajoute-t-il.

Mais d'autres sont plus pragmatiques. Comment bien fonctionner et aller chercher la qualification en Ligue des champions avec un coach qui ne pourra être présent ni sur le banc de touche ni dans les vestiaires les jours de match ? Il faut donc trancher dans le vif.

"Il faut le virer ! Son attitude a été inadmissible !", analyse un fan inconditionnel de l'OL. Un autre ajoute : "Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Le gars, il vient d'arriver, il a fait deux matches et il est expulsé pendant je ne sais pas combien de temps ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe !"

Fonseca en tribune ce dimanche soir

Et pour Jérémy, il y a une solution toute trouvée : Pierre Sage, l'ex-entraineur chouchou du public, débarqué il y a moins de deux mois. "Faire revenir Pierre Sage, ce serait une bonne idée. Il a dit qu'il était attaché au club, que Lyon, c'est sa ville et qu'il reviendrait un jour. En plus, même pour faire le pompier pendant 3 mois, je suis sûr qu'il accepterait de revenir", détaille-t-il.

Une solution tout de même peu réaliste. En attendant, c'est l'entraineur-assistant, Jorge Maciel, qui prendra place sur le banc ce dimanche soir à Nice. Fonseca sera, lui, en tribune avec théoriquement, interdiction d'entrer en contact avec son adjoint.