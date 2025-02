EN IMAGES - Formule 1 : découvrez les nouvelles voitures présentées pour la saison 2025

Un mois avant le premier Grand Prix de la saison, les dix écuries de Formule 1 ont présenté mardi soir, lors d'un événement spécial à Londres, leurs nouvelles livrées aux côtés de leurs pilotes. Europe 1 présente, en images, ces voitures qui prendront le départ des 24 courses au programme.

Ferrari, Red Bull, McLaren... Les dix écuries de Formule 1 ont présenté leurs livrées pour la saison 2025 ce mardi, à l'occasion d'une soirée spéciale inédite organisée à l'O2 Arena de Londres. Très attendu devant son public, le Britannique Lewis Hamilton a pu partager ses premiers mots tout de rouge vêtu, lui qui vient de rejoindre la Scuderia après plus de dix ans passés chez Mercedes et six titres de champion du monde amassés.

L'autre attraction de la soirée était bien évidemment la révélation successive des voitures qui participeront aux 24 Grands Prix de la saison. Pour les 75 ans de la Formule 1, les écuries étaient invitées pour la première fois à les dévoiler chacune leur tour, devant 15.000 fans, avec une scène d'introduction spécialement choisie pour l'occasion. Tour d'horizon des livrées 2025.

Sauber

L'ordre de passage était prédéfini en fonction du championnat constructeurs 2024. Ainsi, la dernière équipe, Sauber, était la première à présenter sa voiture, avec son nouveau duo de pilotes : l'expérimenté Nico Hulkenberg, en provenance de Haas, et le vainqueur du championnat de Formule 2 l'an passé, Gabriel Bortoleto. La couleur verte fluo est toujours bel et bien présente.

Sauber. DPPI via AFP / © Crédit FLORENT GOODEN / DPPI / DPPI via AFP

Williams

Arrivé en trombe de chez Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz est apparu avec ses nouvelles couleurs, celles de Williams, aux côtés d'Alexander Albon. Ils ont marché à côté de leur voiture qui ressemble peu ou proue à celle de la saison dernière.

Williams. © Crédit Ben STANSALL / AFP

Racing Bulls

C'est l'une des voitures qui a le plus changé en comparaison avec la saison 2024. Racing Bulls (ou Visa Cash App RB Formula One team), écurie secondaire de Red Bull, a présenté une voiture au design repensé, autour du Japonais Yuki Tsunoda et du Français Isack Hadjar, l'un des cinq débutants en Formule 1 en 2025.

Racing Bulls. © Crédit Ben STANSALL / AFP

Haas

Le changement dans la continuité pour Haas. L'écurie américaine a dévoilé une automobile dotée d'une couleur blanche prépondérante, comme la saison dernière. À noter, là aussi, un nouveau duo de pilotes puisque le Français Esteban Ocon, tout juste venu d'Alpine, roulera avec le jeune Britannique Oliver Bearman (photo).

Haas. DPPI via AFP / © Crédit FLORENT GOODEN / DPPI / DPPI via AFP

Alpine

Une ambiance électro a précédé l'apparition de l'Alpine A525, et ses couleurs bleu et rose flashy qui seront reconnaissables sur la grille de départ. Pierre Gasly, pilote de l'écurie franco-britannique depuis 2023, sera aux côtés du jeune Australien Jack Doohan.

Alpine. DPPI via AFP / © Crédit FLORENT GOODEN / DPPI / DPPI via AFP

Aston Martin

Après un clin d'œil à la saga James Bond, Aston Martin a dévoilé une voiture visiblement identique à celle de l'an passé, avec cette couleur verte indissociable de la marque. L'Espagnol Fernando Alonso et le Canadien Lance Stroll seront également indissociables puisqu'ils disputeront leur troisième saison ensemble.

Aston Martin. DPPI via AFP / © FLORENT GOODEN / DPPI / DPPI via AFP

Mercedes

Au revoir Lewis Hamilton, bonjour Andrea Kimi Antonelli. Le jeune pilote italien aura la lourde tâche de succéder au septuple champion du monde, dans une Mercedes là aussi sensiblement identique à celle de l'an dernier. Il sera associé au Britannique George Russell, nouveau leader de l'écurie.

Mercedes. DPPI via AFP / © FLORENT GOODEN / DPPI / DPPI via AFP

Red Bull

L'écurie Red Bull n'était pas forcément la bienvenue à l'O2 Arena de Londres, sur fond de rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le quadruple champion du monde en titre est tout de même apparu, avec son nouveau coéquipier Liam Lawson, autour d'une Red Bull 2025 aux mêmes couleurs que celle de 2024. À noter que le patron de l'écurie, Christian Horner, a été hué au moment de prononcer quelques mots devant le public londonien.

Red Bull. DPPI via AFP / © FLORENT GOODEN / DPPI / DPPI via AFP

Ferrari

Spécificité chez Ferrari : la voiture présentée mardi soir n'était pas vraiment celle de la saison 2025. La Scuderia a finalement dévoilé son bolide chez elle, en Italie, ce mercredi matin. C'est la version 2024, aux couleurs de 2025, qui a été proposée aux spectateurs londoniens. Ces derniers n'ont pas manqué de réserver une ovation à Lewis Hamilton, tout comme au Monégasque Charles Leclerc.

Ferrari © Andrea Diodato / NurPhoto / NurPhoto via AFP

McLaren

C'est l'écurie que tout le monde voudra battre cette saison. Championne du monde au classement constructeurs, McLaren arrive en 2025 avec un statut de favori, et un modèle pas bien différent de celui qui lui a permis de décrocher ce titre. Lando Norris et Oscar Piastri sont de nouveau associés.

McLaren. DPPI via AFP / © FLORENT GOODEN / DPPI / DPPI via AFP

Prochain rendez-vous pour les 20 pilotes de la grille : les tests de pré-saison à Bahreïn, du 26 au 28 février. Le premier Grand Prix de la saison 2025 aura lieu à la mi-mars, en Australie.